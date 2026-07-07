Hidegfront érkezik, de hidegebb nem lesz

Borongósan indul a kedd, de délutánra napsütést és 30 fokot ígérnek futó záporokkal, zivatarokkal az idokep.hu előrejelzése szerint.

Kedden a szél is erős lesz, szerdán pedig egy hidegfront érkezik, de jelentős változást nem hoz. Szerdára és csütörtökre is 29-30 fok körüli hőmérsékletet jósolnak, kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat.

Fotó: LECLERCQ Olivier / hemis.fr/hemis.fr via AFP

A lehűlés jót tett a Balaton vizének is, a múlt heti 30 fokos vízhőmérséklet helyett most már csak frissítő 23 fokot mutat a hőmérő.