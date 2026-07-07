Kártérítést fizet az olasz állam egy nőnek, mert egy ügyész azt találta mondani, teljesen normális, hogy az élettársa megerőszakolta

Az Emberi Jogok Európai Bírósága kártérítés megfizetésére kötelezte az olasz államot egy nő javára, akinek állítását, hogy élettársa többször megerőszakolta, egy ügyész azzal utasította el, hogy ez „normális” azoknál a férfiaknál, akik nehezen küzdik le az „elfáradt” nők ellenállását.

A bíróság kimondta, hogy a megjegyzések „szexista sztereotípiákat” tartalmaztak, és bagatellizálták a nemi alapú erőszakot, aminek következtében a nő további áldozathibáztatásnak, illetve másodlagos viktimizációnak volt kitéve.

A bíróság azt is megállapította, hogy az ügyész – és tágabb értelemben az olasz igazságszolgáltatási rendszer – nem biztosított gyors, alapos és hatékony nyomozást, ahogyan azt a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyekben előírják.

Az ítélet nem tért ki az ügyész nemére, de Audrey Ubeda, az ügyben feljelentést tevő francia állampolgár, aki azóta már szakított erőszakoló partnerével, arról beszélt, „sokkolta”, amikor megtudta, hogy az ügyész nő volt.

Az ügy 2021 áprilisára nyúlik vissza, amikor Ubeda – aki akkor egy olasz férfival élt együtt a dél-olaszországi Avellino környékén – feljelentést tett a rendőrségen. Azt állította, hogy a férfi fizikailag és lelkileg bántalmazta őt és két gyereküket, többek között többször megerőszakolta, két tanú előtt kést szorított a torkához, és arra célzott, hogy az ő ügye is úgy fog az újságokban végződni, mint más nőgyilkosságok.

Még ugyanabban az évben az ügyben eljáró ügyész a nyomozás megszüntetését kérte. A késes incidenst „rossz tréfának” nevezte, a gyerekekkel szemben alkalmazott fizikai erőszakról pedig azt mondta, hogy az pusztán fegyelmezési célú volt, és nem lépte túl a szülői hatalom kereteit.

Az ügyész szerint nehéz volt megállapítani, történt-e nemi erőszak, mert a férfi nem feltétlenül lehetett tudatában annak, hogy partnere nem egyezik bele az aktusba, „tekintettel arra, hogy a férfiaknál normális, hogy le kell küzdeniük valamennyi minimális ellenállást, amelyet minden nő hajlamos tanúsítani, amikor elfárad a mindennapi élettől, és egy férfi szexuális közeledést kezdeményez”.

A megszüntetési indítványt végül elutasították, és új ügyészt jelöltek ki az ügyben. A vádlott férfit bíróság elé állították, és az elsőfokú bíróság négy és fél év börtönbüntetésre ítélte; jelenleg szabadlábon van, amíg fellebbez az ítélet ellen.

Az EJEB terme Strasbourgban 2018. január 24-én. Fotó: Frederick Florin/AFP

Az EJEB arra kötelezte az olasz államot, hogy nagyjából 60 ezer eurót – 51 ezer fontot – fizessen Ubedának és két gyerekének, akik három évig egy menedékházban éltek. A bíróság kimondta, hogy a hatóságok megsértették a családon belüli erőszak áldozataival szembeni „embertelen és megalázó bánásmód tilalmát”, egyebek mellett azzal, hogy nem hoztak megfelelő intézkedéseket, például nem biztosítottak számukra családi otthont, és nem engedélyezték a Franciaországba költözésre vonatkozó kérelmüket.

Ubeda az elmúlt napokban az olasz sajtónak nyilatkozva azt mondta, az ítélet „elégtétel” és „győzelem minden nő számára”. (Guardian)