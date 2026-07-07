Kínában halálra ítéltek egy tisztviselőt, aki körülbelül százmilliárd forintnyi kenőpénzt fogadott el

Egy kelet-kínai bíróság halálra ítélte Nanking város korábbi vezető tisztviselőjét, mert harminc év alatt több mint 2,2 milliárd jüan (mintegy 325 millió dollár, vagyis hozzávetőleg 100 milliárd forint) értékben fogadott el kenőpénzt. Ez az elmúlt évek egyik legnagyobb korrupciós ügye Kínában, része annak a korrupcióellenes kampánynak amelyet Hszi Csin-ping indított, és amely az elmúlt években a hadsereg felső vezetését, a bankszektort és számos más állami területet is elérte.

A 69 éves Jang Jou-lin 1993 és 2023 között Nanking városában töltött be különböző vezető pozíciókat. A bíróság vesztegetés mellett sikkasztásban, hivatali visszaélésben és pénzmosásban is bűnösnek találta. A vád szerint különböző hivatali pozícióit arra használta fel, hogy másoknak segítsen mérnöki beruházásokhoz kapcsolódó szerződéseket, földügyleteket és finanszírozást szerezni, cserébe pedig készpénzt és értéktárgyakat fogadott el.

Kínában a gazdasági bűncselekményekért kiszabott halálbüntetés ritka, de időnként előfordul, leginkább akkor, ha a vesztegetés összege meghaladja az 1 milliárd jüant (körülbelül 45 milliárd forintot). Egyes esetekben enyhítik az ítéletet azoknál az elítélteknél is, akik más elkövetőkről szolgáltattak információkat a hatóságoknak. Jang is együttműködött a nyomozókkal, de a bíróság szerint az általa elkövetett bűncselekmények olyan súlyosak voltak, hogy ez az együttműködés nem volt elegendő az enyhébb büntetés indoklásához.

Az állami média szerint Jang bűnösnek vallotta magát, és utolsó szó jogán megbánást tanúsított. (BBC)