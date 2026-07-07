Lángokban áll Dél-Európa

A Dél-Európában tomboló erdő- és bozóttüzek miatt ezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat, a hatóságok pedig megtiltották a nézők jelenlétét a Tour de France egyik szakaszán.

Tűzoltók százai küzdenek a lángokkal, amelyek Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban már csaknem 20 ezer hektárt perzseltek fel. Az előrejelzések szerint az erős szél tovább szítja majd a tüzet, a hőmérséklet pedig ezen a héten várhatóan ismét emelkedni fog.

Az EU hétfőn közölte, hogy Ciprusról és Svédországból négy tűzoltó repülőgépet küld Franciaországba, hogy segítsék a tűzoltókat Perpignan városa környékén.

A pireneusi tűz vasárnap óta csaknem a háromszorosára nőtt. „A házaktól 300 méterre járt. Megdöbbentett minket, milyen gyorsan terjedt, elképesztő volt – már-már pánikközeli helyzet” – mondta az Agence France-Presse-nek egy helyi lakos.

A keleti Pireneusok prefektusa, Pierre Regnault de la Mothe arra utasította a Tour de France nézőit, hogy „ne menjenek az útvonal közelébe vagy a célterületre” a kerékpárverseny hétfői, harmadik szakaszán, amely Spanyolországból Franciaországba vezetett a Pireneusokon át. Azt mondta, a szakaszt „kizárólag a versenyzők áthaladására és a versenyhez nélkülözhetetlen járművekre” korlátozzák.

A határ spanyol oldalán a tűz 2200 hektárt pusztított el, ennek 97 százalékát Les Gavarres védett természeti területén. A katalán tűzoltóság műveleti vezetője, Eduard Martinez azt mondta, a tűz kerülete 40 kilométeres.

Katalóniától délre, Spanyolország keleti részén, Castellón tartományban több mint 500 embert evakuáltak, miután egy erdőtűz átterjedt a Sierra de Espadán nemzeti parkra.

A közép-portugáliai Vouzela térségében több mint 1200 tűzoltó, csaknem 400 jármű és 15 repülőgép támogatásával próbált eloltani egy tüzet, amely csütörtökön keletkezett, és vasárnapra 13 ezer hektárnyi területet égetett fel.

Máshol nagy tüzek pusztítottak el több száz hektárnyi erdőt, szőlőültetvényt és bozótost a horvátországi Hvar szigetén és az albániai Talénál is, míg Görögországban – amelyet a múlt havi hőhullám nagyrészt elkerült – egy erdőtűz lángjai két gyáron söpörtek végig az északi Thesszaloniki városában.

Thesszaloniki. Fotó: SVARNIAS VASILIS/Anadolu via AFP

Thesszaloniki. Fotó: SVARNIAS VASILIS/Anadolu via AFP

A tüzeket egy idő előtti májusi hőhullám, majd egy júniusi követte, amely hőmérsékleti rekordokat döntött meg Nyugat-Európa-szerte, több ezer többlethalálozást okozott, és hatalmas területeket tett különösen sebezhetővé az erdő- és bozóttüzekkel szemben.

A World Weather Attribution nevű tudóscsoport szerint a júniusban mért szélsőséges hőmérsékletek a klímaválság nélkül „gyakorlatilag lehetetlenek” lettek volna. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet ezen a héten ismét emelkedik, helyenként 40 Celsius-fokig. (Guardian)