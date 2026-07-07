Messi megint kihagyott egy 11-est

Egyiptommal játszik Argentína a világbajnokság nyolcaddöntőjében, és a meccs 15. percében hátrányba került a világbajnok, ezen a tornán először. Ibrahim fejelt gólt Lisandro Martinez mellől.

Hamar válaszolhatott volna Argentína, Taglicicót buktatták a 16-oson belül a 20. percben. Messi állt oda a 11-eshez, és akárcsak Algéria ellen, kihagyta a büntetőt. Sobeir könnyedén hárította a nem jól helyezett lövést.

Fotó: EVRIM AYDIN/Anadolu via AFP

Messinek ez volt a negyedik elrontott büntetője a hat világbajnokságán. 50 százalékos a hatékonysága.

Fotó: EVRIM AYDIN/Anadolu via AFP

A csapatok ezzel egygólos egyiptomi vezetéssel mentek az első hidratációs szünetre.