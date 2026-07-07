Önállósodna a KDNP

Készült egy vitaanyag a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országos választmánya számára, ami szerint szinte teljes a konszenzus abban, hogy a mostani krízisből való kibontakozásra akkor lesz esély, ha a KDNP képes az elkövetett hibák őszinte feltárása után egy teljes körű tisztújításra, és arra, hogy a politikai életben ismét önálló pártként szerepeljen. Az MTI-hez eljutott a Helyzet és jövőkép című, 23 oldalas dokumentum, ami alapján a tagság (nem vitatva az elért kormányzati eredményeket) általánosságban erős kritikával illeti a pártszövetségen belüli viszonyokat.

Megállapítják, hogy a 2029-es európai parlamenti választások közel vannak, addig fel kell készülni az önállóan megmérettetésre, függetlenül attól, hogy végül az aktuális választójog figyelembevételével milyen formában indulnak el. „Ha a kormány - alkotmányellenes módon - előre hozza az önkormányzati választásokat, a KDNP önálló arculatának felmutatása még sürgetőbb lesz - hangsúlyozták” - írják az öntudatra ébredt kereszténydemokraták.

Az elemzés a kampány hibáira kitérve megállapítja, hogy nem tudatosították az elért eredményeket, nem észlelték, hogy nagy a változás igénye, amire a folytatjuk a lehető legrosszabb válasz volt. Ugyancsak hallgattak a korrupcióról, ami szinte beismeréssel volt egyenértékű. Erőteljes negatív kampányt folytattak, ami a törzsszavazókat lelkesítette, de új támogatókat nem szerzett. Megnyerték ugyan, de nem tanultak a 2024-es európai parlamenti és az önkormányzati választás eredményeiből kirajzolódó tendenciájából.

Ehelyett Semjén Zsolt pártelnök 2024-ben arról beszélt, hogy a Fidesz és a KDNP szövetsége Magyarország és az Európai Unió történetének legsikeresebb politikai konstrukciója.

Fotó: Németh Dániel/444

Visszatérő kritikaként fogalmazódott meg, hogy nem vették igénybe képviselőjelöltjeik tapasztalatát, terepismeretét, sőt az egyéni akciókat rendre leállították. Úgy érzik, hogy az ellenzék támadásaira vagy nem feleltek, vagy válaszaikat nem tudták a közösségi médiában széles körben ismertté tenni. „A kegyelmi ügy és a hozzá kapcsolt aljas rágalmazási kampány rombolt, a Nemzeti Bank-alapítványok, a Matolcsy-ügy, egyes személyek és családok látványos gazdagodása sokakat a kormány ellen fordított” – állapították meg azoknak a bizonyos családoknak a megnevezése nélkül.

Úgy értékelik, hogy a központi kampánystáb minden megnyilvánulást kézben tartott, így a KDNP-nek nem is volt lehetősége jelen lenni a központosított kampányban.

Kitértek arra, hogy a párt nem fogalmazta meg saját választási üzenetét. „Közös lista és közös jelöltek állítása esetén ez nagyon nehéz, ezen változtatni kell.” Kiemelték, hogy egy önállóbb, karakteresebb politikai irányvonalat kell követni, ami világosan megkülönböztethető a többi párttól. Elengedhetetlen új szereplők, új arcok és új gondolatok előtérbe helyezése.

A kereszténydemokraták szerint a magyar társadalom egészének szembe kell néznie a kampány során egymáson ejtett sebekkel, a KDNP feladata, hogy ebben a szellemben rendezze sorait, és kijelölje a követendő irányt.

Úgy látják, hogy ehhez a parlamenti légkör nem kedvező, sem a Tisza, sem a Fidesz nem törekszik a kampány sebeinek gyógyítására.

„A kormánypárt mintha félne Orbán Viktor visszatérésétől, ez elé jogi akadályokat emel és durva verbális támadásokkal tör a Fidesz teljes megsemmisítésére. Ez középtávon biztosan visszaüt, sőt a holdudvar bizonyos lépéseket már most aggályosnak tart. A durvuló légkörben a KDNP mégis tartsa tiszteltben ellenfelei emberi méltóságát, kritikája legyen tárgyszerű” – írták.

Azt írták, a Fidesz-KDNP szövetség szükségszerű és hasznos volt. A választójogi törvény is arra ösztönzött, hogy a két párt közös listán és közös jelöltekkel vegyen részt a választásokon. Ugyanakkor a KDNP a frakció elvi önállósága ellenére koalíciós szerződés hiányában és az egység megtartása érdekében önálló politikai erőként nem jelent meg a magyar társadalomban.

A vitairat odáig merészkedett, hogy finoman már a Fideszt is kritizálta, legalábbis arról írtak, hogy számos önkormányzatban a Fidesz helyi vezetői inkább tehernek, mint társnak érezték a kereszténydemokratákat. „A helyzetet a »csak a Fidesz« jelszó jellemezte, a KDNP láthatatlanná vált” - panaszolták el. Vagyis a KDNP elmulasztotta, hogy idejében figyelmeztessen és

egyben nyisson a Fideszből kiábrándult értelmiség felé, noha egyre többen hiányolták az önálló fellépést.

Semjén Zsolt kampányol Fotó: Kristóf Balázs/444

Ugyanakkor rámutatnak, hogy „a tisztesség és a közös érdek továbbra is a Fidesszel való közös munkát igényli”, de a polgári, jobbközép politika számára a KDNP önálló pártként hasznosabb, mintha csupán segédcsapatként szerepel.

A megújult pártról a vitaanyag azt írja: „Ragaszkodjék az igazsághoz, a szeretet hangján szóljon, elfogultság és harag nélkül kell értékelni az ellenfeleket. Ez nem zárja ki a kritikát, sőt azt az igazság meg is követeli tőlünk.” Kitértek arra is, hogy a kereszténydemokrata politikusnak személyesen jelen kell lenniük, és a pártnak is látható jelenlétre van szüksége a társadalomban, nem katakomba-politizálás kell.

A párt tagsága és a frakció között kétirányú kommunikációs csatornára van szükség. Úgy érzik, hogy a választási kudarc megnehezíti a pártépítést, de ez a munka nem állhat le, erősíteni kell a párt belső kommunikációját, ki kell építeni saját választóköri csapatukat.

A dokumentum kitér arra, hogy a jelen értékeléshez a hozzászólásokat és javaslatokat augusztus 15-ig várják, augusztus 30-án kereszténydemokrata napot tartanak, ahol a visszajelzések értékelése után az országos választmány kitűzi a teljes tisztújítás időpontját. A hosszútávú feladatok között rögzítették: 2027 folyamán ki kell dolgozni a párt részletes programját, amit egy kibővített országos választmány vitatna meg, és fogadna el. 2028 folyamán ezt a programot minden létező csatornán keresztül terjeszteni kell. Az anyagot az erre a célra alakult munkacsoport a párt megyei vezetőivel, önkormányzati tanácsával, ifjúsági szervezetével, valamint a parlamenti frakcióval és a párttagokkal való egyeztetés alapján állította össze. (MTI)