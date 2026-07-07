Rákay Philip tanácsai aranyat értek tavaly: bevételének egyharmada nyereség lett

A NER közpénzen kitartott udvari producere és politikai tanácsadója, Rákay Philip tavaly 372 millió forintos árbevételt ért el a kizárólagos tulajdonában lévő Norton Consulting Zrt.-vel, írja a HVG. A fő profilja szerint tanácsadással foglalkozó cég bevételének szinte pontosan egyharmada, 125,9 millió forint lett a nyereség, amiből Rákay 100 milliót ki is vett, a maradék 25,9 milliót eredménytartalékban hagyta.

Rákay Philip április 7-én, a J. D. Vance amerikai alelnök részvételéve rendezett fideszes kampányrendezényen Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Ez a 33 százalékot meghaladó nyereségráta elég jó, ha abból indulunk ki, hogy a tanácsadópiac óriása, a McKinsey az elmúlt években 30-40 százalék közötti eredményt ért el. De satnya kis számok ezek a NER régi dicsőséges éji homályának éveihez képest: 2020 óta a Norton egyetlen évet, 2023-at leszámítva, mindig 500 millió forint fölötti árbevételt termelt, az adózott eredménye pedig 2022-ben és 2024-ben is meghaladta az egymilliárd forintot. És lehet, hogy idén még szegényebb lesz az eklézsia: május elején írtuk meg, hogy a választások után Rákayék visszavonták a mohácsi csatáról szóló filmjük NFI-pályázatát, márpedig csak a gyártás előkészítésére 956 millió forintot igényeltek.