Véres robbantás, lelőtt merénylő, ukrán titkosszolgálat – soha nem volt még ilyen csúnya ügy főszereplője a milliárdosok búvóhelyeként elhíresült Monaco

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Az ukrán család, élén a hipergazdag Vadim Jermolajevvel, este 9 körül ért haza a tengerparti vacsorájából a Monaco legszélén fekvő otthonához, egy 1920-ban épült társasházhoz. A közeli téren egy bézs nadrágos, fekete dzsekis, fekete halászsapkás ismeretlen figura ücsörgött. Amikor a családfő, a párja, és 13 éves gyerekük közeledett a házhoz, a sapkás ember odasétált a kapujukhoz, kivett a nála lévő bevásárlószatyorból egy csomagot, letette a lépcsőre, majd távozott.

Figyelte, mikor lép a csomag mellé a család, és amikor elérkezettnek látta a pillanatot, távirányítással felrobbantotta a benne lévő bombát, majd azonnal a csupán pár méterre lévő Franciaország felé vette az irányt.

Június 29-e, hétfő volt. A robbanásba beleremegtek a környékbeli ablakok. A család mindhárom tagja súlyosan megsérült, a gyerek 20 métert repült, mindannyiukat nizzai kórházakba szállították. Rajtuk kívül négy másik embert kellett ellátni üvegszilánkok okozta sérülések vagy sokk miatt. A helyszínre 50 tűzoltót és 84 közbiztonsági tisztet vezényeltek, II. Albert monacói herceg is együttérzéséről biztosította a sebesülteket a Facebookon. A merénylet óta csak a gyereket tudták meghallgatni a nyomozók, a két felnőtt azóta is kritikus állapotban van. A legsúlyosabban a közvetlenül a csomag mellé lépő nő sebesült meg, a lábait amputálni kellett.

Az ügyre 200 rendőr állt rá. Megnézték a kamerafelvételeket, és egy férfit kezdtek keresni. Kiderítették, hogy ugyanez a figura a robbantást megelőző napokban is feltűnt a ház környékén ugyanabban az öltözetben, ugyanazzal a szatyorral. Hogy a robbantás után mit csinált, az már nehezebb ügy volt, a szomszédos francia város, Beausoleil jóval kevésbé felszerelt kamerákkal, így szinte azonnal nyoma veszett, amint átért a határon.

A rendőrség 50 óra elteltével azonosította a célszemélyt, akiről kiderült, hogy nem férfi, hanem egy 39 éves, karján tetoválást viselő ukrán nő, Anasztaszija Berezovszka.