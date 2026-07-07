Villanógránátot dobott egy izraeli határőr egy palesztinokkal teli autóba

Az izraeli rendőrség nyomozást indított, miután nyilvánosságra került egy térfigyelő kamera felvétele, amin az látszik, hogy a határőrség egyik rendőre villanógránátot dob egy fiatal palesztinokat szállító autóba egy rajtaütés során a megszállt Ciszjordániában található kalandiai menekülttáborban.

A felvételen, amelyet az izraeli B’Tselem jogvédő szervezet tett közzé, az látszik, hogy egy rendőr odalép egy autóhoz, és kiabálni kezd a benne ülőkkel. Rövid szóváltás után az övéhez nyúl, elővesz egy villanógránátot, és bedobja a nyitott ajtón. Amikor a sofőr megpróbál kimenekülni az autóból, a határőr nekifeszül az ajtónak és rácsukja.

A rendőr azt kiabálja: „Fogd be a szádat. Kivel beszélsz így?” Pillanatokkal később a gránát felrobban, és füsttel tölti meg a környéket.

A két utas az autó másik oldalán próbál kimenekülni, a rendőr pedig láthatóan elsüti a puskáját, miközben a palesztinok fedezékbe húzódnak. A B’Tselem közlése szerint az autóban ülők mind túlélték az esetet.

A rendőrség azt közölte, hogy a rendőr „nem az eljárásrendnek megfelelően” járt el, és az ügyet az igazságügyi minisztérium rendőrök elleni nyomozásokkal foglalkozó osztálya vizsgálja. A rendőrt a nyomozás idejére felfüggesztették.

A villanógránátokat arra tervezték, hogy erős fény- és hanghatással megzavarják az embereket, de súlyos sérüléseket is okozhatnak, különösen akkor, ha közelről robbannak fel. (Guardian)