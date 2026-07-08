23 éve nem volt ilyen alacsony a tatai Öreg-tó vízszintje

Kritikusan alacsony a tatai Öreg-tó vízszintje – írja a kemma.hu. A lapnak Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság egyik vezetője azt mondta, az elmúlt hónapok rendkívüli aszálya „komoly nyomot hagyott” a tó vízállásán. A hétfői eső ugyan megállította a tó apadását, de érdemi javulást nem hozott, ahhoz napokig tartó esőre volna szükség az Által-ér vízgyűjtő területén.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Kedd reggel 171 centi volt a vízállás, és a szakemberek attól tartanak, ha ismét megérkeznek a forró déli szelek, akkor újra gyors csökkenés kezdődhet.

A nagy melegben naponta 1-2 centit apadhat a vízszint, de miután az Által-éren folyamatosan érkezik némi utánpótlás, Molnár abban bízik, lényeges csökkenés már nem várható. Utoljára 2003-ban, a „történelmi aszály” idején volt ilyen súlyos a helyzet.