Állítólag elvitték a rendőrök Szakács István megafonos influenszert

Szerda hajnalban annyit posztolt ki Szakács István megafonos influenszer, hogy letartóztatták, később az oldalán a felesége azt írta ki, reggel 6-kor hét rendőr jelent meg az otthonukban, házkutatást tartottak, majd elvitték Szakácsot.

A nő szerint férje nem követett el erőszakos cselekményt, „mindössze hangot adott a felháborodásának, és azt mondta: ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni.”

Takács Péter volt egészségügyi államtitkár is posztolt a letartóztatásról, szerinte terrorcselekmény előkészülete a vád Szakács ellen a posztja miatt.

Ez lehet a videó, ami miatt intézkedhettek a rendőrök Fotó: Szakács István/Facebook

Megkerestük a rendőrséget, hogy valóban elvitték-e Szakácsot, és tényleg terrorcselekmény előkészülete-e a gyanú, ha válaszolnak, a cikket frissítjük. Az a poszt, amire Szakács felesége és Takács Péter is utal, egy június 25-én felvett videó lehet, amin Szakács Magyar Péter egyik posztjára reagál.

Magyar az aranykonvoj-ügy kapcsán kért azonnali választ az ügyészségtől, hogy Orbán Viktort meghallgatták-e gyanúsítottként. Szakács erre reagálva azt üzente Magyarnak, meg ne próbálja a „pribékjeivel elvitetni Orbán Viktort”, mert ha ez megtörténik, „ötszázezer magyar fog menni”, és kiszabadítják akárhonnan.

Frissítés: A Védvonal nevében közleményt adott ki Czunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, aki arról írt, hogy hajnalban értesültek Szakács őrizetbe vételeléről, majd közölte, hogy ők látják el az influenszer jogi védelmét. Czunyiné tiszás önkényt emleget, és azt írta, „a véleménynyilvánítás alapjogának szükségtelen és aránytalan korlátozása, ha valakit politikai véleményének kifejtéséért büntetőeljárás alá vonnak.”

A Btk-t egyébként a fideszes kétharmad módosította legutoljára.