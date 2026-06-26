Az ukrán pénzszállítók ügyvédje a 444 cikkére hivatkozva Orbán Viktor letartóztatását indítványozza

Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók ügyvédje indítványozza Hajdu János, Farkas Örs, Demeter Tamás és Orbán Viktor gyanúsítással egy időben elrendelt őrizetbe vételét és letartóztatását – írja a birtokába került indítványra hivatkozva 24.hu. Az ügyvéd 7 rendbeli, aljas indokból, a sértett sanyargatásával megvalósuló jogellenes fogva tartás, illetve kényszervallatás bűntettére hivatkozik, indoklásában „a sajtóban megjelent értesüléseket” jelöli meg.

A szóban forgó értesülés nyilvánvalóan a 444 csütörtöki cikke az ügyészségi dokumentumról, melyben felsorolják, kik büntetőjogi felelősségét kellene tisztázni az aranykonvojügyben. A nevek között ott van Orbán Viktoré, míg Farkas Örs exállamtitkárról és Hajdu János volt TEK-főigazgatóról azt is írják, „gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt”.

„A lényegi döntést, utasításokat hozó személyek a következők: Dr. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János a Terrorelhárítási Központ (volt) főigazgatója és dr. Demeter Tamás, a NAV (volt) bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese. A nyomozás elsősorban az ő büntetőjogi felelősségük tisztázására kell, hogy irányuljon (tanúként kihallgatásukra nem kerülhet sor), melynek elsődleges eszközei az utasítottak vallomásai” – olvasható a június 9-én kelt dokumentumban.

Az ügyészség kérdéseinkre nem árult el semmit a papírról, így nem tudni, mi lett a sorsa a szervezeten belül – de nem állították azt sem, hogy nem valódi.

„Az ún. »aranykonvoj« ügy kapcsán az ügyészség korábban már több közleményben tájékoztatta a sajtót, azóta a nyilvánosság számára megismerhető adatok köre nem változott. Szeretnénk ismételten nyomatékosan felhívni a figyelmet, hogy az ügyben jelenleg is nyomozás folyik. Minden olyan közlés, amely az üggyel kapcsolatos találgatás, sejtetés vagy éppen a nyomozás esetleges irányáról, sőt potenciális gyanúsítottakról szól, a nyomozást – könnyen belátható módon – negatívan érinti, a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja. Az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyről az ügyészség részletes tájékoztatást fog adni” – válaszolták kérdéseinkre.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész csütörtökön – miután Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában ismételten távozásra szólította fel – konkrét nevek említése nélkül azt írta: a Legfőbb Ügyészség szakmai álláspontja szerint már eddig is meg lehetett volna fogalmazni a bűncselekmény megalapozott gyanúját „egyes magas beosztású érintettek kapcsán”.

Az ukrán pénzszállítók ügyvédjének indítványában többek közt az áll a 24.hu cikke szerint: a nyomozásnak mindenekelőtt azt kellett tisztáznia, hogy az ukrán pénzszállítókkal szembeni intézkedés valós, törvényes büntetőeljárási indokon alapult-e, „vagy a hatósági fellépés tényleges célja politikai, külpolitikai vagy kormányzati érdek érvényesítése volt”. Hozzáteszi: „amennyiben ugyanis a személyi szabadságtól való megfosztás, az előállítás, a kihallgatás, a fogva tartás vagy az országból való eltávolítás nem a büntetőeljárási törvényben meghatározott feltételek fennállása alapján történt, hanem előzetesen meghozott politikai vagy igazgatási döntés végrehajtásaként, úgy megvalósult a Btk. 304. § szerinti jogellenes fogvatartás bűntette”.

Horváth Lóránt úgy gondolja, a szóban forgó négy személy esetében „megalapozottan felmerül a büntetőeljárás sikeres lefolytatásának veszélyeztetése, amely indokolttá teheti az őrizetbe vétel alkalmazását, valamint – a nyomozás során feltárt konkrét adatok függvényében – a letartóztatás elrendelésének indítványozását is”.