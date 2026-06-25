Magyar: A legfőbb ügyész tisztítsa meg a saját szervezetét, ha nem tudja, távozzon

Számos projekt megvalósult a Várban, mondja Vitézy, és fel is sorolja ezeket karmelitástul. Összességében több mint 200 milliárd ment el már befejezett beruházásokra. Viszont van még sok olyan, amelyekre 10 milliárdokat kellene még kifizetni. Több helyszínnek, így a Karmelitának is új kulturális funkciókat akarnak találni. A honvéd-főparancsnokság 50 milliárd forintos beruházás keretében úgy épül most, hogy annak is keresik még a szerepét. Többletforrásra is szükség lesz, hiszen nincs meg a fedezete a munkák befejezésének. A József főhercegi palota 60 milliárdos projekt, ennek sincs meg a fedezete. Az Alkotmánybíróság került volna ide, de nem fog. Ennek is közösségi hasznosítása lesz.

A park- és a közterületfejlesztéseket is folytatják.

Ami pedig a budavári palotát és annak felújítását illeti: pont itt nem történt megfelelő beavatkozás. Egy szárny felújítása kezdődött el, de itt sincs meg a fedezet, miközben a funkció bizonytalan, és kijelölt üzemeltető nincs. A kivitelező Mészáros Lőrinc. Részletes vizsgálatot kell elvégezni. A teljes beruházás sok száz milliárd forintos lenne, miközben funkcionális kérdésekről nem is születtek döntések.