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Magyar: A legfőbb ügyész tisztítsa meg a saját szervezetét, ha nem tudja, távozzon

  • Hétfőn rendkívüli, szerdán rendes ülése volt a kormánynak, az utóbbin hozott döntésekről a miniszterelnök személyesen tájékoztatja a sajtót.
  • A hétfői tanácskozás után jelentette be Magyar Péter a Tisztítótűz akciót.
  • A vagyon-visszaszerzési hivatal felállítása még hosszabb időbe telhet, de máris politikusok tömkelegét vették őrizetbe a hatóságok.
  • A miniszterelnök már a hét elején is beszélt arról, hogy az aranykonvojügy miatt távoznia kellene Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek, majd csütörtökön fb-posztban biztatta őt arra, hogy a délután 3-kor kezdődő szóvivői tájékoztató kezdetéig tegyen bejelentést.
  • A friss Magyar Közlöny szerint pedagógusbérekről és MÁV-pénzekről is születtek döntések szerdán.
  • Kormányszóvivői tájékoztató percről percre a 444-en.
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Az árrésstop kivezetése valóban megfontolandó, már ha nem jár áremelkedéssel

A piaci-gazdasági fejlemények abba az irányba mutatnak, hogy ez megtörténhet, de a kormány még nem foglalkozott a kérdéssel. Varga Mihály jegybankelnök kedden vetette fel, hogy itt lenne az ideje.

Nem minősül GMO-nak az, amit a tiszások támogattak az Európai Parlamentben

Válaszolta Magyar Péter a Telex kérdésére. A visegrádi országok is támogatták a javaslatot, teszi hozzá. A Tisza és a kormány továbbra sem támogatja a GMO-t.

A budai vár fejlesztésének kérdéseit is felülvizsgálják, a Karmelitának és sok más épületnek új funkciókat akarnak találni

Számos projekt megvalósult a Várban, mondja Vitézy, és fel is sorolja ezeket karmelitástul. Összességében több mint 200 milliárd ment el már befejezett beruházásokra. Viszont van még sok olyan, amelyekre 10 milliárdokat kellene még kifizetni. Több helyszínnek, így a Karmelitának is új kulturális funkciókat akarnak találni. A honvéd-főparancsnokság 50 milliárd forintos beruházás keretében úgy épül most, hogy annak is keresik még a szerepét. Többletforrásra is szükség lesz, hiszen nincs meg a fedezete a munkák befejezésének. A József főhercegi palota 60 milliárdos projekt, ennek sincs meg a fedezete. Az Alkotmánybíróság került volna ide, de nem fog. Ennek is közösségi hasznosítása lesz.

A park- és a közterületfejlesztéseket is folytatják.

Ami pedig a budavári palotát és annak felújítását illeti: pont itt nem történt megfelelő beavatkozás. Egy szárny felújítása kezdődött el, de itt sincs meg a fedezet, miközben a funkció bizonytalan, és kijelölt üzemeltető nincs. A kivitelező Mészáros Lőrinc. Részletes vizsgálatot kell elvégezni. A teljes beruházás sok száz milliárd forintos lenne, miközben funkcionális kérdésekről nem is születtek döntések.

A Közlekedési Múzeum Kőbányán lesz

Az északi járműjavítóban, ami egy csodálatos csarnok. Az erről szóló beruházási programot újraindítják. Építőipari verseny lesz ez ügyben, a tendereket feltételesen fogják kiírni.

Korrigálják a vasútrombolást

Ahol a pályaállapotok megengedik, ott újraindítják a személyszállítást, így Komló és Dombóvár között is. Miskolc és Tiszaújváros között szintén járni fognak a vonatok.

Az uniós pénzek hazahozatalának állásáról Vitézy Dávid számol be

Haladnak a szupermérföldkövet teljesítésével, mondja, alapvetően ismert országgyűlési döntéseket részletez a miniszter. Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar kormány helyreállítási tervét, következhet a végrehajtási szakasz. A kormány a végrehajtással kapcsolatos döntéseket is hozott. Ide tartozik, hogy átfogó törvénycsomag érkezik a Magyar Fejlesztési Bankkal kapcsolatban. Minden döntését transzparenssé kell tenni.

Aranykonvojügy: a legfőbb ügyész tisztítsa meg a saját szervezetét, ha nem tudja, távozzon a hivatalából

Az alkotmányvédelmi és az információs hivatal, a NAV, a TEK és az ügyészség egymásra mutogat, tolják a felelősséget aranykonvojügyben, mondja Magyar Péter. A végső felelősség azonban nem az övék. Nem ők adtak utasítást, az sokkal magasabb szintről érkezett. A legfőbb ügyész ígért tájékoztatást, várják ezt a magyar emberek. Folynak gyanúsítotti meghallgatások, érdemes lenne ezekről beszámolni. A legfőbb ügyész tisztítsa meg a saját szervezetét, ha nem tudja, távozzon a hivatalából, mondja a miniszterelnök.

Nemcsok Dénes államtitkári kinevezéséről is beszélt Magyar

Senkinek sincs életre szóló kinevezése, az uniós pénzek megszerzéséhez viszont hatékonyan kell dolgozni. Nem azt vizsgálják, hogy ki dolgozott a magyar államnak. Azt vizsgálják, hogy részt vett-e törvénytelen dolgokban, képes-e tisztességesen szolgálni a hazáját. De figyelembe fogják venni a kifogásokat. Egyelőre ennyit mondott.

Népszavazás lesz az alkotmányról

Magyar Péter ezúttal is elmondja, hogy hogyan fogják megalkotni az új alkotmányt. Úgy, hogy mindenkinek a véleményére kíváncsiak lesznek. Sőt a végén népszavazás is lesz.

Nincs mismásolás

Bármit is mondanak elemzők – vagy kritizálnak – az alkotmánymódosítás és a vagyon-visszaszerzés ügyében, a tervek ismertek voltak már korábban is, ráadásul pontosak és egyértelműek, mondja Magyar Péter, majd aprítja kicsit a propagandamédia megmaradt részét, melynek munkatársai közül néhányan részt vesznek a tájékoztatón. Sokan kiállnak a cikluskorlátozás mellett, mondja.

13 ezer ember véleményezte eddig az alkotmánymódosítás tervét

Az embereknek bejön az alkotmánymódosítás és a vagyon-visszaszerzési hivatal terve is, mondja Magyar Péter, miután végeztek a hőségtémával. Továbbra is várják a magyar emberek véleményét az alkotmánymódosítással kapcsolatban. Eddig 13 ezer ember küldött javaslatot és üzenetet a témában. Ez 0 forintba kerül a nemzeti konzultációkkal szemben. 95 százalék támogatja a módosítást. Leginkább a képviselők mandátumának 12 évben történő maximálása érdekli az embereket. Jelentős többség szigorítana, és más politikai szereplőkre is kiterjesztené. A vagyon-visszaszerzési hivatal ügyében is rengeteg támogató üzenet érkezik. Egyesek területi szerveket is létrehoznának, és minél szélesebb körű vizsgálatokat tartanának indokoltnak.

Magyar Péter tériszonyos

De legyőzte, amikor felmentek délelőtt Hegedűs egészségügyi miniszterrel az Uzsoki kórház tetejére. Mindez a kórházak klímaberendezésének rendbe tételére vonatkozó program kapcsán került elő. Van mit tenni, de már van, amit megtettek. A program országos, rengeteg helyen folynak a fejlesztések.

Veszélyes 40-41 fokban tömegrendezvényeket tartani

Mondja Magyar Péter saját tapasztalataira hivatkozva, hiszen az elmúlt években ő maga is sok szabad téri rendezvényt szervezett. De arról egyelőre nincs szó, hogy bármilyen hétvégére tervezett esemény megtartásával szemben fellépjenek.

Sebességkorlátozás van több vasútvonalon

Sőt nem is csak a vasút-, hanem a HÉV-vonalakon is, válaszolja kérdésre Magyar Péter, miközben Vitézy miniszter még juthat mikrofonhoz.

Pilisszentkereszten tart háromnapos ülést a kormány péntektől

Ott is folyamatosan monitorozni fogják a hőséghelyzetet, és ha szükséges, hoznak majd intézkedéseket.

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