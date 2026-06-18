Civil szervezetek szerint a Tisza nem védte meg a GMO-mentes magyar álláspontot az Európai Parlamentben

A Tisza Párt európai parlamenti képviselői olyan szavazatokat adtak le az Európai Parlamentben, amik civil szervezetek szerint hozzájárultak az új génkezelési technikákkal (NGT) előállított növényekről szóló uniós rendelet elfogadásához – állítja közös közleményében a Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége. A jelenlévő többi magyar EP-képviselő ezzel szemben a GMO-mentes magyar álláspontot képviselte.

A szervezetek szerint a döntés azért különösen súlyos, mert Magyarországon több mint húsz éve politikai konszenzus van a GMO-mentes mezőgazdaság védelméről. Ez nemcsak szakpolitikai vállalás, az Alaptörvény is kimondja, hogy Magyarország a testi és lelki egészséghez való jog érvényesülését többek között a genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaság biztosításával segíti elő.

Az EP-ben a szerdai nem hagyományos végszavazás volt, a képviselők második olvasatban módosító indítványokról döntöttek, köztük arról is, hogy a Parlament elutasítsa-e a Tanács álláspontját. Mivel a módosítók nem kaptak többséget, a Parlament változtatás nélkül jóváhagyta a rendeletet. A három szervezet szerint a Tisza képviselői nem támogatták az elutasítást, és azokat a módosítókat sem, amik erősebb garanciákat építhettek volna be a szabályozásba.

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A bírálók szerint a rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivenné a jelenlegi GMO-szabályozás több fontos eleme alól. Ezeknél a növényeknél nem lenne szükség a mostanihoz hasonló engedélyezésre, gyengülnének a nyomonkövetési és jelölési szabályok, a fogyasztók pedig sok esetben nem tudhatnák, ha ilyen technikával előállított élelmiszert vásárolnak.

A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új szabályozás ellentétes az elővigyázatosság elvével, a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogával, valamint az ökológiai és GMO-mentes gazdálkodók érdekeivel. Attól is tartanak, hogy a változtatás tovább erősítheti a nagy agrár-biotechnológiai és vetőmagcégek pozícióit.

A szervezetek szerint az EP-szavazás után a magyar kormánynak gyorsan és egyértelműen kell reagálnia. Arra kérték Magyar Péter miniszterelnököt és a kormányt, hogy erősítsék meg: Magyarország továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság, a fogyasztók tájékoztatáshoz való joga és az elővigyázatosság elve mellett. A három szervezet azt is kezdeményezi, hogy Magyarország más ellenző tagállamokkal közösen forduljon az Európai Unió Bíróságához a rendelet megsemmisítése érdekében. Szerintük erre a hatályba lépés után csak rövid idő áll majd rendelkezésre, ezért a szükséges jogi és diplomáciai előkészítést azonnal meg kell kezdeni.