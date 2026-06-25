„A lényegi döntést, utasításokat hozó személyek a következők:
Dr. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János a Terrorelhárítási Központ (volt) főigazgatója és dr. Demeter Tamás a NAV (volt) bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese.
A nyomozás elsősorban az ő büntetőjogi felelősségük tisztázására kell, hogy irányuljon (tanúként kihallgatásukra nem kerülhet sor), melynek elsődleges eszközei az utasítottak vallomásai”
– ez olvasható abban az aranykonvoj ügyről szóló, június 9-én, Budapesten kelt belső ügyészségi dokumentumban, amelyről egy felvétel a 444 birtokába került. A nyomozást, amiről a dokumentumban írnak, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség folytatja jogellenes fogva tartás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. Eszerint a belső anyag szerint tehát a volt miniszterelnök büntetőjogi felelőssége is felmerülhet az aranykonvoj ügyben.
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Az Orbán-rendszer utolsó nagy nemzetközi botránya az „aranykonvojügy”. Orbán utasítására szinte az összes bűnüldöző szervet felhasználták az ukránellenes propaganda érdekében végrehajtott akcióhoz. Két NAV-os vezető tanúvallomása alapján rekonstruáltuk, hogyan zajlott a kapkodva összetákolt eljárás, és hogy hogyan dirigálta a lépéseket a TEK.
A Központi Nyomozó Főügyészség eddigi vezetője a távozást azzal indokolta, hogy nézeteltérése volt a Legfőbb Ügyészséggel az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében.
A 444 birtokába jutott dokumentum vezetői összefoglalójában 24 pontban sorolják fel az ellenőrzés megállapításait. Ezek kivétel nélkül mulasztásokról, hiányosságokról, konkrét jogsértésekről szólnak. Egy ponton megállapítják, hogy a NAV, mint „nyomozó hatóság kijelölésére jogsértő módon került sor”. Az ügyészség lapunkhoz eljuttatott álláspontja ezzel ellentétes. A NAV megkeresésünkre elismerte, hogy valóban rendeltek el ilyen vizsgálatot, sőt, többet is.