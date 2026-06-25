„A lényegi döntést, utasításokat hozó személyek a következők: Dr. Orbán Viktor volt miniszterelnök”

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  • Lapunk birtokába jutott egy fotó egy állítólagos ügyészségi dokumentumról.
  • Felsorolják benne, kiknek a büntetőjogi felelősségét kellene tisztázni az úgynevezett aranykonvoj-ügyben.
  • A nevek között ott van Orbán Viktoré is. Farkas Örs exállamtitkárról és Hajdu János ex-TEK-főigazgatóról azt írják, „gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt”.
  • Az ügyészség kérdéseinkre nem árult el semmit a dokumentumról, így nem tudni, mi lett a sorsa a szervezeten belül, de nem írták azt sem, hogy nem valódi.

„A lényegi döntést, utasításokat hozó személyek a következők:

Dr. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János a Terrorelhárítási Központ (volt) főigazgatója és dr. Demeter Tamás a NAV (volt) bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese.

A nyomozás elsősorban az ő büntetőjogi felelősségük tisztázására kell, hogy irányuljon (tanúként kihallgatásukra nem kerülhet sor), melynek elsődleges eszközei az utasítottak vallomásai”

– ez olvasható abban az aranykonvoj ügyről szóló, június 9-én, Budapesten kelt belső ügyészségi dokumentumban, amelyről egy felvétel a 444 birtokába került. A nyomozást, amiről a dokumentumban írnak, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség folytatja jogellenes fogva tartás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. Eszerint a belső anyag szerint tehát a volt miniszterelnök büntetőjogi felelőssége is felmerülhet az aranykonvoj ügyben.

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