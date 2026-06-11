Lemondott Fürcht Pál főügyész

„Dr. Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője benyújtotta a lemondását a Legfőbb Ügyészségnek, amelyet a közte és a Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolt” – olvasható az ügyészség honlapján publikált közleményében.

A közlemény meg is nevezi, hogy konkrétan milyen ügyekben voltak nézeteltérések: a lemondást „elsődlegesen az ún. aranykonvoj ügyben közte és a KNYF nyomozásának felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta”.

Fürcht Pál Fotó: Németh Dániel/444

Mint írják, „a Legfőbb Ügyészség szakfőosztályának szakmai álláspontja szerint egyes magas beosztású érintettek kapcsán már most megfogalmazódott bűncselekmény megalapozott gyanúja, míg a KNYF az eljárási cselekmények más sorrendjét preferálta.”

A közlemény szerint a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint a konfliktus megoldásaként „a Legfőbb Ügyészség másik szakmai szervezeti egységét jelölte ki a nyomozás további felügyeletére”. Nagy a közlemény szerint többször is utasításba adta, hogy „a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint”.

„A kérdéses nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani.”

Az ukrán aranykonvoj ügyéről épp szerdán írtunk hosszabban: Az ügyben Orbán Viktor utasítására szinte az összes bűnüldöző szervet felhasználták az ukránellenes propaganda érdekében végrehajtott akcióhoz. Két NAV-os vezető tanúvallomása alapján rekonstruáltuk, hogyan zajlott a kapkodva összetákolt eljárás, és hogy hogyan dirigálta a lépéseket a TEK.

A HVG cikke több más, lehetséges okot is említ, ami feszültséget kelthetett az ügyészségnél. Ilyen volt a lap szerint az, hogy Orbán-kormány fékezte a több fővárosi önkormányzati vezetőt is érintő parkfenntartási korrupciós ügy folytatását; de megosztó lehetett a titkosszolgálatok aktív bevonódása is a Tisza Párthoz köthető két informatikus (Buddha és Gundalf) ügyében.

Fürcht Pál lemondása a közlemény szerint hat hónapon belül lép hatályba. Mint írják, Früchtnek „nyomozás felügyeleti területen egy legfőbb ügyészségi ügyészi álláshely lett felajánlva”.