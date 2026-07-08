Ámokfutó lövöldözött egy németországi iskolában, több súlyos sérült is van

A bajor rendőrség közlése szerint egy felső-bajorországi középiskolában többen súlyosan megsérültek, amikor egy ámokfutó lövöldözni kezdett az épületben. A támadás a Münchentől mintegy hetven kilométerre lévő Schongau kisváros Welfen nevű gimnáziumában történt szerdán dél körül.

A feltételezett elkövetőt letartóztatták, jelentette be a rendőrség, egyelőre úgy tudni, nem volt társa vagy segítője. A sérülések számáról és a sérültek állapotáról még nincsenek megerősített információk, a Süddeutsche Zeitung szerint egy rendőrségi szóvivő egyjegyű számról beszélt. A Bild szerint többen súlyosan megsérültek, a lap a forrásai alapján lőtt sebekről és késelésről is írt, valamint arról, hogy nagyszabású rendőrségi akcióban, mintegy tizenöt egységet köztük rendőrségi helikoptert is bevetve fogták el a támadót, aki a helyszínről még elmenekült, de „viszonylag gyorsan” a nyomára bukkantak. A támadóról semmilyen adatot nem közöltek eddig.

A Süddeutsche arról ír, hogy a rendőrség nem kommentálta a feltételezett erőszakos cselekmény indítékát vagy okát. Az előzetes információk szerint az iskola több helyszínén is voltak sérülések, míg a Bild szerint „az incidens részben a középiskola közvetlen közelébe is kiterjedt”.

Schongau egy 12-13 ezer lakosú kisváros a Lech folyó partján, Felső-Bajorország nyugati részén, bő negyven kilométerre az osztrák határtól. A Welfen gimnáziumban több mint 800-an tanulnak.