Az oroszok az Elon Musk-féle Starlink blokkolásával próbálják visszavetni az ukrán dróntámadások hatékonyságát

Az orosz erők álcázó rakományokkal és nagy teljesítményű zavarórendszerek telepítésével próbálják ellensúlyozni az ukrán „középső hatótávolságú” dróntámadásokat, írja a Reuters. Ezzel az a céljuk, hogy megzavarják Elon Musk Starlink műholdas internet- és kommunikációs rendszerét.

Kijev „közepes hatótávolságú” drónjainak fejlesztése ugyanis alaposan átalakította az ukrajnai háborút: összehangolt drónhadjáratban Ukrajna hatékonyan támadta meg az orosz utánpótlásvonalakat, üzemanyag-tároló és légvédelmi létesítményeket, valamint a parancsnoki központokat, megzavarva az orosz erők logisztikáját és üzemanyaghiányt okozva az oroszok által megszállt Krímben. A drónok pontosan és olcsón képesek eltalálni a frontvonalak mögött akár több száz kilométerrel lévő célpontokat, amihez jellemzően a Starlink hálózatot használják.

Oroszország most különféle módszereket fejleszt ezeknek a csapásoknak az ellensúlyozására. Az üzemanyag- és egyéb katonai készletek védelmére a szállítmányok civil járművekben való elrejtésétől a drónok irányításához használt kapcsolatok blokkolására szolgáló kifinomult elektronikus zavaróeszközök használatáig terjednek az oroszok által használt megoldásokat. Emellett zavaróeszközöket telepítettek városok és katonai létesítmények közelében, köztük olyanokat is, amelyek megzavarhatják a Starlinket.

Szerhij Beskrestnov, az ukrán védelmi minisztérium tanácsadója azt mondta a Reutersnek, hogy Oroszország egy olyan Volna Kupol Garant elnevezésű zavarórendszert telepít, ami elég erős jelet bocsát ki ahhoz, hogy destabilizálja a Starlink-kapcsolatot egy körülbelül 20 négyzetkilométeres területen. Az ukránok eddig körülbelül 10 ilyen rendszert észleltek.