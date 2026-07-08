Elkerült Mészárostól, majd ideiglenesen be is zárt az Alcsúti Arborétum

Nincs elegendő forrása és kapacitása ahhoz, hogy biztosítani tudja az Alcsúti Arborétum működését a fenntartó, ezért előre láthatólag fél évre bezárja a kapukat – derül ki a Magyar Narancs cikkéből. A Mészáros Lőrinchez köthető alapítvány utáni fenntartó ígéri, 2027 elejére, a hóvirágszezon kezdetére már újra nyitva lesznek.

Az arborétum ugyan mindig is állami tulajdon volt, a vagyonkezelő Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPI) csak idén júniusban lett fenntartó, mivel 16 év után idén április végén a Mészáros Lőrinc-féle Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (FUNA) felmondta a fenntartói szerződést. Mészárosékkal 2010 nyarán szerződött a DINPI, miután váratlanul felmondta az arborétum korábbi fenntartójával kötött megállapodást.

Fotó: Bodnár Boglárka

A DINPI május végén azt írta a lapnak, hogy az átadás-átvétel folyamatban van, illetve hosszasan ecsetelte, milyen helyreállítási munkákat terveznek az igencsak elhanyagolt parkban. A nemzeti parknak azzal is baja volt, hogy az arborétumban Mészárosék több tízezres fesztivált fejlesztettek Váli-völgyi Zsúr néven – idén már nem is a kerítésen belül rendezték meg az egyébként fergeteges eseményt.

2025-ös fesztivál

Mindezek után június végén jelent meg egy poszt az arborétum Facebook-oldalán, miszerint „az Arborétum felújítás miatt 2026. június 29-től várhatóan 2027 elejéig zárva tart”. A lap kérdésére, hogy miért kellett bezárni, ezt a választ küldte a jelenlegi fenntartó DINPI:

„Az Igazgatóság rendelkezésre álló forrásai és kapacitásai jelenleg nem teszik lehetővé a stabil nyitvatartást, amelyet általános kertápolási és jelentősebb karbantartási feladatok is akadályoznak. További nehézség, hogy egyes területhasználati és engedélyezési nehézségek miatt üzemeltetési pályázat kiírására sincs lehetőség. Mindezért az Arborétum egyelőre bezár és várhatóan csak a jövő év elején – a hóvirágszezon kezdetével – nyit újra.”

A lap értesülései szerint az új üzemeltetési pályázatot részben azért nem lehet kiírni, mert még a Mészárosék által kialakított, az új bejárat melletti parkolón folyik a vita, mivel az nem a parkhoz tartozó területen fekszik, így ennek a további használata lehet tisztázatlan.