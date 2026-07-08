Európa megmutatta az erejét a világbajnokság nyolcaddöntőiben

Az 48 csapatosra duzzasztott világbajnokság nem rendezte át a végleges erőviszonyokat.

Hat európai csapat jutott be a legjobb nyolc közé, ami Európában rendezett világbajnokságokon megszokott arány (1998, 2006, 2018), viszont más kontinenseken rosszabbul szoktak szerepelni az európai csapatok. De a távolság most nem számított.

A plusz kvótákat a csoportkörökben meghálálták az afrikai csapatok, miközben Ázsia gyengélkedése már ott feltűnő volt. Aztán elkezdtek elvérezni az afrikai csapatok is, a 16 közé már csak Egyiptom és Marokkó jutott be, a negyeddöntőkben Marokkó lesz ott, akárcsak 4 éve, amikor ezzel történelmet is írtak.

A 16 között már eleve Európa képviseltette magát a legnagyobb arányban, 7 európai csapat jutott idáig, és csak azért csökkent a számuk az újabb körben hatra, mert Spanyolország és Portugália összekerült a nyolcaddöntőkben (Cristiano Ronaldo búcsúját hozta el ez az összecsapás). A spanyolok már előtte is eltakarítottak egy európai csapatot, Ausztriát, a negyeddöntőben Belgiummal játszanak.

Vagyis európai csapat nem kapott ki a nyolcadöntőkben.

Négy dél-amerikai jutott a 16 közé, Brazília, Paraguay és Kolumbia viszont itt ki is esett, mindhármat európai csapat ejtett ki (Norvégia, Franciaország és Svájc). Csak a címvédő Argentína ment tovább, Egyiptomot verve óriási fordítás után.

Észak- és Közép-Amerikából a három társházigazda mind bejutott a nyolcaddöntőbe, de Kanadának, Mexikónak és az Egyesült Államoknak is ez volt a végállomás.

A legjobb négy között biztosan lesz két európai csapat, mert Spanyolország Belgiummal játszik, Anglia pedig Norvégiával az elődöntőbe jutásért. De még az is összejöhet, hogy mind a négy elődöntős európai lesz, ehhez Franciaországnak le kell győznie Marokkót, Svájcnak pedig Argentínát. Ez tűnik kevésbé valószínűnek.

Persze még az is előfordulhat, hogy a mostani dominancia ellenére nem lesz európai csapat a döntőben. Ez Marokkó-Argentína finálét jelentene.

Szünnap jön szerdán, a legjobb nyolc között ez a menetrend: