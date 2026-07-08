Ha így folytatjuk, vége az európai iparnak

Kína mára a komplex termelési tudást igénylő iparágakban is elkezdte kiszorítani Európát. Hogyan lehetne ezt megállítani?
Néhány német cég elkezdett eszmélni, és a legügyesebb közép-európai beszállítók szintén talpon maradhatnak. Ehhez viszont szintet kell lépniük.
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