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Ha így folytatjuk, vége az európai iparnak

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  • Kína mára a komplex termelési tudást igénylő iparágakban is elkezdte kiszorítani Európát. Hogyan lehetne ezt megállítani?
  • Néhány német cég elkezdett eszmélni, és a legügyesebb közép-európai beszállítók szintén talpon maradhatnak. Ehhez viszont szintet kell lépniük.
  • A Saját Tőke az első hazai csatorna, amelyik a professzionális tulajdonlás világával foglalkozik. Kéthetente jelentkező adásainkban körbejárjuk a priváttőke-iparág nemzetközi fejleményeit és a kelet-közép-európai vállalatok legérdekesebb sztorijait.
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