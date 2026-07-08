Hadházy feljelentést tett a Tiborczhoz köthető cégek akciója miatt, eddig nem utasították el

Két hete tett feljelentést Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő a Tiborcz Istvánhoz köthető cégek manővere miatt, és eddig nem utasította el a rendőrség. Hadházy szerint ez alapján feltételezhető, hogy kezdenek az üggyel valamit.

Hadházy bennfentes kereskedelem, csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést az Alteo részvények ügyében.

A bonyolultnak tűnő történetről a Telex írt korábban: Tiborczék a kizárólagos tulajdonukban álló Éltexet sokszorosan túlárazva adták el az Alteónak 2025-ben, ami akkoriban szintén Tiborcz-érdekeltség volt. A választások előtt 11 nappal viszont kiszálltak az Alteóból: a Tiborczhoz köthető Főnix Magántőkealaptól az összes részvényüket megvette a Mol RES Investments Zrt.

Az Éltex (új nevén Alteo Circular) 2025-ös jelentése ezek után, április végén jelent meg a Budapesti Értéktőzsde honlapján, amiből kiderült, hogy rosszul könyveltek, több milliárddal kevesebb a cég saját tőkéje, mint azt addig hitték. Vagyis ez alapján a könyv szerinti ár hatszorosáért vették meg a céget. Az Alteo részvényei ezek után nagyot estek.

Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

Hadházy szerint a kisrészvényesek panaszát az MNB már kivizsgálta, és mindent rendben talált.