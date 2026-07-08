Igazságtalanságra panaszkodnak a kiesés után az egyiptomiak

„Minden a pénzről szól. Azt akarták, hogy Messi még versenyben maradjon. A labdarúgásban sok mindent a játéktéren kívüli üzleti érdekek döntenek el… Nem igazságos, ami történt”

– mondta Hosszam Hasszan, Egyiptom szövetségi kapitánya a kedd esti Argentína-Egyiptom nyolcaddöntő után, ahol a 78. percben még kettő-nullra Egyiptom vezetett, a dél-amerikaiak azonban megfordították a meccset, elkerülve a hosszabbítást.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Egyiptom csatára, Zico hozzátette: „A bíró tényleg igazságtalan volt. Az igazságtalanság nyilvánvaló volt. Már a meccs elejétől kezdve érezhető volt az igazságtalanság.”

Egyiptom két incidenst kifogásol konkrétan: egy-nullás vezetésüknél a videobíró (VAR) érvénytelenítette Mosztafa Zico második gólját szabálytalanság miatt, miután Marwan Attia középpályást büntették, amiért enyhén rálépett Lisandro Martinezre az akció elején. Azt is határozottan állították, hogy Mohamed Szalahot szabálytalanul buktatták Argentína büntetőterületén, mindössze néhány másodperccel azelőtt, hogy a címvédők megszerezték a győztes gólt.

A BBC szakírója szerint az első esetben az Attia-féle „szabálytalanság” (könnyű mezhúzás + rálépés a lábujjra) minimális kontaktus volt, és a cikk szerint ezt lefújni éles ellentétben áll azzal az engedékenyebb játékvezetői szemlélettel, ahogy ezt a tornát vezetik. A Németország-Ecuador meccsen például sokkal komolyabb szabálytalanság előzte meg a németek gólját, mégse lépett közbe a VAR, ami tényleg következetlenségre utal a videobíró alkalmazásában.

A Szalah-eset viszont a büntetőterületen belül történt, ahol magasabb a bizonyítási küszöb (a VAR itt nem szabálytalanságot, hanem büntetőt mérlegel), itt védhető, hogy nem állították meg a játékot, érvel a BBC szakírója.

Ehhez két dolgot lehet hozzátenni: az egyik az, hogy eddig a tornán a vithatható ítéletek esetén valóban inkább Argentína javára döntöttek a játékvezetők (lásd még Messi elmaradt piros lapját az első meccsen), a másik viszont az, hogy az a csapat, amelyik képes kettő-nullás vezetésről tizenhárom perc alatt elveszíteni egy meccset, de legalábbis kiengedni a kezéből az előnyt, az leginkább magát okolhatja.