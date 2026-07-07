Messi könnyezett, Scaloni képtelen volt interjút adni az argentinok óriási fordítása után

A 78. percben kétgólos hátrányban volt Argentína Egyiptom ellen a világbajnokság nyolcaddöntőjében. Messi eddigre 11-est hibázott és alaposan szenvedett. Ebből lett egy 92. percben szerzett góllal 3-2-es argentín győzelem, amihez Messi góllal és gólpasszal járult hozzá.

Hogy milyen feszültség volt a csapatkapitányban, az a lefújás pillanatában derült ki. Előbb a térdére könyökölt, összegörnyedve.

Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

Aztán, bár rajta ritkán látni nagyobb érzelmeket, könnyes szemmel nézett fel és fogadta a csapattársai gratulációit.

Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

Ezek után pedig a levegőbe dobálták.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A másik oldalon Szalah is könnyezett, de nála dolgozott a düh is. Már a meccs alatt is reklamált, hogy megadták az argentinok harmadik gólját, mert szerinte az ellentámadás onnan indult, hogy őt a 16-oson belül szabálytalanul szerelték.

Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Hogy milyen érzelmes volt a meccs, azt pontosan mutatja az argentinok szövetségi kapitányának a meccs utáni interjúja. illetve a próbálkozás, hogy interjút készítsenek vele.

Scaloni bocsánatot kért, majd annyit mondott, hogy nem tud most beszélni, annyira tele van érzelmekkel. Még annyit tett hozzá,. hogy micsoda játékosai vannak, aztán elköszönt.

Lionel Scaloni couldn’t speak to the press after the game because he was too emotional.



The World Cup will forever be the greatest tournament in sport’s history. 🥹❤️https://t.co/L55FZTodkU — MC (@CrewsMat10) July 7, 2026

Az egyiptomiak szövetségi kapitánya Hosszam Hasszan a Nemzeti Sport tudósítása szerint így nyilatkozott: „Minden a pénzről szól. Azt akarták, hogy Messi még versenyben maradjon. A labdarúgásban sok mindent a játéktéren kívüli üzleti érdekek döntenek el… Nem igazságos, ami történt. Egyiptom megérdemelte volna a továbbjutást, mi futballoztunk jobban. Nem érdekelnek a következmények, ami a szívemen, a számon. Ez egy elvezetett meccs volt, az egész világ láthatta. Még csak annyit: ha annyira akarják, hogy Argentína legyen a világbajnok, miért hívtak meg más csapatokat is?!”

És akkor pár rekord a meccsről.

Argentina még soha nem fordította kétgólos hátrányból világbajnokságon.

Messi