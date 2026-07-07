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Messi könnyezett, Scaloni képtelen volt interjút adni az argentinok óriási fordítása után

futball

A 78. percben kétgólos hátrányban volt Argentína Egyiptom ellen a világbajnokság nyolcaddöntőjében. Messi eddigre 11-est hibázott és alaposan szenvedett. Ebből lett egy 92. percben szerzett góllal 3-2-es argentín győzelem, amihez Messi góllal és gólpasszal járult hozzá.

Hogy milyen feszültség volt a csapatkapitányban, az a lefújás pillanatában derült ki. Előbb a térdére könyökölt, összegörnyedve.

Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

Aztán, bár rajta ritkán látni nagyobb érzelmeket, könnyes szemmel nézett fel és fogadta a csapattársai gratulációit.

Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

Ezek után pedig a levegőbe dobálták.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A másik oldalon Szalah is könnyezett, de nála dolgozott a düh is. Már a meccs alatt is reklamált, hogy megadták az argentinok harmadik gólját, mert szerinte az ellentámadás onnan indult, hogy őt a 16-oson belül szabálytalanul szerelték.

Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Hogy milyen érzelmes volt a meccs, azt pontosan mutatja az argentinok szövetségi kapitányának a meccs utáni interjúja. illetve a próbálkozás, hogy interjút készítsenek vele.

Scaloni bocsánatot kért, majd annyit mondott, hogy nem tud most beszélni, annyira tele van érzelmekkel. Még annyit tett hozzá,. hogy micsoda játékosai vannak, aztán elköszönt.

Az egyiptomiak szövetségi kapitánya Hosszam Hasszan a Nemzeti Sport tudósítása szerint így nyilatkozott: „Minden a pénzről szól. Azt akarták, hogy Messi még versenyben maradjon. A labdarúgásban sok mindent a játéktéren kívüli üzleti érdekek döntenek el… Nem igazságos, ami történt. Egyiptom megérdemelte volna a továbbjutást, mi futballoztunk jobban. Nem érdekelnek a következmények, ami a szívemen, a számon. Ez egy elvezetett meccs volt, az egész világ láthatta. Még csak annyit: ha annyira akarják, hogy Argentína legyen a világbajnok, miért hívtak meg más csapatokat is?!”

És akkor pár rekord a meccsről.

Argentina még soha nem fordította kétgólos hátrányból világbajnokságon.

Messi

  • a 14. világbajnoki meccsét játszotta a kieséses szakaszban, ezzel beállította Miroslav Klose rekordját.
  • sorozatban a 9. világbajnoki meccsén talált be
  • az egyenes kiesési szakaszban sorozatban hatodik meccsén talált be
  • a 21. világbajnoki gólját szerezte, ezzel most kicsit ellépett Mbappétól, akinek 19 gólja van
  • a Romerónak adott gólpassza volt a 9., ezzel Maradonát megelőzve már egyedüli csúcstartó
  • a 31. vébémeccsén lépett pályára, a már kiesett Cristiano Ronaldo 27-tel a második
  • felállított egy negatív rekordot, korábban még senki nem hibázott egy vébén két büntetőt (a szétlövés ebbe nem számít bele)
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