Kolumbiát verve Svájc jutott be utolsóként a legjobb 8 közé

Aki nem látta, ne sajnálja a világbajnokság utolsó nyolcaddöntőjét. A Svájc-Kolumbia a világbajnokság kieséses szakaszának első 0-0-ját hozta, mindkét csapat kerülte a kockázatot, látványos jelenet kevés volt. Mindent elmond az a statisztika, hogy a két csapat összesen 5-ször találta el egyáltalán a kaput.

Svájcot ezúttal a kispadról beszállva nem tudta megsegíteni Manzambi sem, az eddig 3 gólt és két gólpasszt jegyző játékos sérülés miatt nem volt bevethető.

A szétlövésben előbb kolumbiai játékos hibázott, aztán svájci is (Akanji a 2024-es Európa-bajnokság után most sem talált be), majd megint kolumbiai jött. Az utolsó lövés Vargasé volt, aki mattolta a kolumbiai Vargast.

Kolumbia úgy esett ki, hogy nem kapott ki a világbajnokságon és az utolsó négy meccsén gólt sem kapott.

Svájc SUI 0 - 0 Kolumbia COL Büntetőkkel 4-3 Vége Nyolcaddöntők Statisztika Kezdő Események Svájc 4-2-3-1 Murat Yakin Szövetségi kapitány 1 G. Kobel 6 D. Zakaria Lako Lado 4 N. Elvedi 5 M. Akanji 13 R. Rodríguez Araya 8 R. Freuler 10 G. Xhaka 22 F. Rieder 14 A. Jashari 11 D. Ndoye 7 B. Embolo Kolumbia 4-4-1-1 Néstor Gabriel Lorenzo Szövetségi kapitány 12 C. Vargas Gil 2 D. Muñoz Mejía 23 D. Sánchez Mina 3 J. Lucumí Bonilla 17 J. Mojica Palacio 11 J. Arias Andrade 16 J. Lerma Solís 14 G. Puerta Molano 7 L. Díaz Marulanda 10 J. Rodríguez Rubio 25 L. Suárez Charris

Szünnap jön szerdán, a legjobb nyolc között ez a menetrend: