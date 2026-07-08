Kolumbiát verve Svájc jutott be utolsóként a legjobb 8 közé

Aki nem látta, ne sajnálja a világbajnokság utolsó nyolcaddöntőjét. A Svájc-Kolumbia a világbajnokság kieséses szakaszának első 0-0-ját hozta, mindkét csapat kerülte a kockázatot, látványos jelenet kevés volt. Mindent elmond az a statisztika, hogy a két csapat összesen 5-ször találta el egyáltalán a kaput.
Svájcot ezúttal a kispadról beszállva nem tudta megsegíteni Manzambi sem, az eddig 3 gólt és két gólpasszt jegyző játékos sérülés miatt nem volt bevethető.
A szétlövésben előbb kolumbiai játékos hibázott, aztán svájci is (Akanji a 2024-es Európa-bajnokság után most sem talált be), majd megint kolumbiai jött. Az utolsó lövés Vargasé volt, aki mattolta a kolumbiai Vargast.
Kolumbia úgy esett ki, hogy nem kapott ki a világbajnokságon és az utolsó négy meccsén gólt sem kapott.
Szünnap jön szerdán, a legjobb nyolc között ez a menetrend: