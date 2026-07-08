Foci-Vb 2026
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Kolumbiát verve Svájc jutott be utolsóként a legjobb 8 közé

futball

Aki nem látta, ne sajnálja a világbajnokság utolsó nyolcaddöntőjét. A Svájc-Kolumbia a világbajnokság kieséses szakaszának első 0-0-ját hozta, mindkét csapat kerülte a kockázatot, látványos jelenet kevés volt. Mindent elmond az a statisztika, hogy a két csapat összesen 5-ször találta el egyáltalán a kaput.

Svájcot ezúttal a kispadról beszállva nem tudta megsegíteni Manzambi sem, az eddig 3 gólt és két gólpasszt jegyző játékos sérülés miatt nem volt bevethető.

A szétlövésben előbb kolumbiai játékos hibázott, aztán svájci is (Akanji a 2024-es Európa-bajnokság után most sem talált be), majd megint kolumbiai jött. Az utolsó lövés Vargasé volt, aki mattolta a kolumbiai Vargast.

Kolumbia úgy esett ki, hogy nem kapott ki a világbajnokságon és az utolsó négy meccsén gólt sem kapott.

Svájc SUI
0 - 0
Kolumbia COL
Büntetőkkel 4-3 Vége Nyolcaddöntők
Svájc 4-2-3-1
Murat Yakin Szövetségi kapitány
1
G. Kobel
6
D. Zakaria Lako Lado
4
N. Elvedi
5
M. Akanji
13
R. Rodríguez Araya
8
R. Freuler
10
G. Xhaka
22
F. Rieder
14
A. Jashari
11
D. Ndoye
7
B. Embolo
Kolumbia 4-4-1-1
Néstor Gabriel Lorenzo Szövetségi kapitány
12
C. Vargas Gil
2
D. Muñoz Mejía
23
D. Sánchez Mina
3
J. Lucumí Bonilla
17
J. Mojica Palacio
11
J. Arias Andrade
16
J. Lerma Solís
14
G. Puerta Molano
7
L. Díaz Marulanda
10
J. Rodríguez Rubio
25
L. Suárez Charris

Szünnap jön szerdán, a legjobb nyolc között ez a menetrend:

  • Franciaország-Marokkó (csütörtök 10 óra)
  • Spanyolország-Belgium (péntek 9 óra)
  • Norvégia-Anglia (szombat 11 óra)
  • Argentína-Svájc (vasárnap hajnal 3 óra)
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