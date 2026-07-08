Mindent folyamatosan rögzítő AI-szemüveget tesztel a Meta

„Szuperérzékelő”, a viselője által minden látott és hallott pillanatot rögzítő AI-szemüveg prototípusát teszteli a Meta, írja a Financial Times. A Facebookot és Instagramot tulajdonló vállalat az utóbbi időben az úgynevezett okosszemüvegek piacán ért el sikereket, és a jelek szerint ebbe az irányba képzelik a terjeszkedést. A prototípust egyelőre csak belső teszteken használják, és piacra dobási kísérletét esélyesen világszerte komoly hatósági-szabályozói fellépések kísérhetik majd.

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A lap forrásai szerint a jelenleg tesztelés alatt álló modell nem egyszerűen csak alkalmas lenne kép- és hangrögzítésre, hanem folyamatosan, minden egyes másodpercben rögzítene is mindent: a hangot állandóan venné, míg pár másodpercenként automatikusan készítene újabb felvételeket. Az adatmennyiség pedig lehetőséget teremtene az AI számára, hogy a viselők napjáról egészen pontos információkkal rendelkezzen, ami nyilván számos felhasználási lehetőséget megnyitna, legalábbis a technológia fejlesztői szerint.

Sokan viszont nem ennyire lelkesek, a különféle viselhető eszközökbe, elsősorban szemüvegekbe és napszemüvegekbe épített kamerák már eleve súlyos privacy kérdéseket vetnek fel, de a folyamatosan működő és észrevétlenül mindent rögzítő eszközök még ehhez képest is új szintet jelentenek. A Meta jelenleg kapható szemüvegmodelljeinél a keret sarkában egy apró LED-fény jelzi, ha az eszköz éppen felvételt készít, ugyanakkor az FT információi szerint a vállalat azt tervezi, hogy a szuperérzékelős technológiánál nem alkalmaznának ilyen figyelmeztető jelzést sem.

A tervek szerint ráadásul az új funkció már a jelenleg értékesített szemüvegeken is elérhető lenne egy update után.

A Meta vezére, Mark Zuckerberg szerint a szemüvegek egy napon majd kiüthetik a nyeregből az okostelefonokat is, és ez lehet majd a fő eszköz, amin keresztül az emberek az AI-val kapcsolatba lépnek majd. Az egyik jelenlegi tervezet szerint a szemüveg által rögzített felvételeket nem tárolná a Meta, és a felhasználó sem férhetne hozzá, csupán a metaadatait töltenék fel a Meta szervereire, ahol az algoritmusok azonnal feldolgoznák azokat. Emellett foglalkoznak állítólag a vállalat kutatói azzal a kérdéssel is, hogy az így begyújtott adatokat lehetne-e a saját AI-modelljeik fejlesztésére használni.