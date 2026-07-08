Egy pakisztáni Boeing 737-es jelzett, hogy valami nem oké, három perccel később megszakadt a kapcsolat

Eltűnt egy teherszállító repülőgép Pakisztán tengerpartjánál kedd éjszaka, a hatóságok tengeri mentőakciót indítottak a gép és ötfős legénységének felkutatására – jelentette be a pakisztáni repülési hatóság. Eltűnése előtt a gép többször is hirtelen megváltoztatta repülési magasságát.

A 27 éves, Boeing 737 típusú gép az Egyesült Arab Emírségekben található Sardzsából Karacsiba tartott, és végcéljának közelében tűnt el a radarokról, miután már navigációs nehézségeket jelzett a légi irányításnak. A jelzések után a légi irányítás megpróbálta terelni a repülőt, de három perccel később a radarok gyors süllyedést mutattak, a kapcsolat pedig megszakadt.

A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás szerint a pakisztáni K2 Airways légitársasághoz tartozó pakisztáni gép valószínűleg a tengerbe zuhant Karacsitól délnyugatra. A K2 közölte, „továbbra is buzgón imádkozunk kollégáink biztonságáért.” A Boeing nem reagált azonnal a nyilatkozat iránti megkeresésekre.

(via MTI, Guardian)