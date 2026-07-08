Radnai Márk elviszi Esztergomba az EFOTT-ot

A víz után az EFOTT-ot is elveszíti a Velencei-tó térsége: csütörtökön, az idei fesztivál nyitónapján bejelentették, hogy húsz év után új helyszínre költöznek. Jövőre már Esztergomban rendezik a fesztivált, amiről a város parlamenti képviselője, Radnai Márk lendületesnek és fiatalosnak szánt Reels-videót is készített.

A videóhoz készített posztban többek között arról ír, hogy számára az EFOTT „sokkal több, mint egy fesztivál”. Felidézi, hogy már a kampányban is sokat beszélt arról: újra életet kell vinni Esztergomba, vissza kell csábítani a fiatalokat, és ismét pezsgő diákvárossá kell tenni. Arra számít, hogy a jövő évi fesztivál mintegy 20 ezer látogatót csábít a városba, és az első lépése lesz „egy hosszú építkezésnek, amelyben Esztergom ismét a fiatalok, a kultúra és az innováció egyik meghatározó központja lesz Magyarországon”.

Az EFOTT-ot nyitó sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a jövő évi fesztivál igazgatója már nem az eddigi igazgató, Lasztovicza Gábor lesz, hanem Zelenák Márk, aki most a vállalati kapcsolatokért felelős vezető az EFOTT-nál. Hernádi Ádám polgármester pedig azt jelentette be, hogy a város vezetése tíz évre kötött szerződést az EFOTT-tal.