Távozik a horvát és a portugál kapitány is

Egymás után mondanak le/kerülnek lapátra a kiesett csapatok szövetségi kapitányai: ma kettő távozást is bejelentettek. A nagyobb hordereje a horvátok kapitánya, Zlatko Dalić távozásának van, akivel nyolc éve döntőt játszott a csapat, négy éve pedig a harmadik helyen végzett. Horvátország továbbá a nyolcaddöntőben esett ki a 2020-as, elhalasztott Európa-bajnokságon, és nem sikerült bejutnia az Euro 2024 kieséses szakaszába, bár a 2023-as Nemzetek Ligájában második helyezést ért el. Dalić lemondásának hírét a horvát szövetség hozta nyilvánosságra.

Fotó: JUSTIN SETTERFIELD/Getty Images via AFP

És megy a portugálok spanyol kapitánya, Roberto Martinez is, bár ez keveseket lephet meg, mivel a bivalyerős kerettel érkező portugálok csalódást keltő teljesítményt nyújtottak a csoportban, aztán a horvátok ellen vitatott körülmények között mentek tovább, Spanyolország ellen pedig végül vérszegény játékkal kiestek. Martinez két éve, az Eb-n se volt sikeresebb, akkor a negyeddöntőben estek ki. (via BBC)