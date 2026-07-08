Trump a NATO-csúcsra érve megint elkezdte követelni Grönlandot

Donald Trump amerikai elnök újra előállt azzal, hogy az USA-nak át kell vennie Grönlandot, és azzal fenyegetőzött, hogy kivonja az összes amerikai fegyveres erőt Európából, miután a kontinens többször is elutasította a tervet.

Az amerikai elnök kedden, az ankarai NATO-csúcstalálkozóra érkezve azt is sugallta, hogy az Európa védelme iránti elkötelezettségét gyengítették a vezetők bevándorlás és energiaügyek terén hozott politikai döntései.

Trump és Erodgan török elnök Fotó: MEHMET ALI OZCAN/Anadolu via AFP

Az európai szövetségesek próbálnak elkerülni egy újabb nyílt összetűzést az amerikai elnökkel a védelmi kiadások miatt, pedig Trump várhatóan szemrehányást tesz, amiért szerinte nem emelik megfelelő ütemben a kiadásokat.

A NATO egyébként is nehéz évet zárt, az iráni háború pedig ismét megmutatta a szövetségen belüli repedéseket. Trump Törökországba érve arra utalt, hogy Keir Stramer brit miniszterelnök bukásához hozzájárult az a döntés, hogy nem vesznek részt az Irán elleni háborúban, holott szerinte Stramer népszerű volt.

Trump általában is bírálta a szervezetet: „Nagyon csalódtam a NATO-ban. Nem bántak velünk jól, mert tettünk valamit Iránban. Nincs szükségünk senki segítségére, de mielőtt megkértem volna őket, azt mondták, nem lesznek ott.”

Trump arra is utalt, hogy a Grönlanddal kapcsolatos nézeteltérés is „megrontotta” a NATO-val való kapcsolatát. Trump szerint Dánia – amelynek autonóm területe Grönland – nem költ arra, hogy valóban segítsen Grönlandnak, de ez az Egyesült Államok számára fontos terület, amit kínai és orosz hajók vesznek körül. Trump szerint a területet az Egyesült Államoknak kellene ellenőriznie, és nem Dániának. Arra is panaszkodott, hogy ebbe nem megy bele senki, pedig Amerika mennyit költött az orosz-ukrán háborúra.

Itt kezdett el fenyegetőzni: „nem kell pénzt költenünk; kivonhatnánk az összes katonánkat Európából, mert – ahogy valószínűleg észrevették – Európa ma már egészen más hely, mint 20 évvel ezelőtt… jobb, ha óvatosak a bevándorlás és az energiaügy terén. Ha nem vigyáznak erre a két dologra, akkor nem lesz többé Európa.”

Az Egyesült Királyság álláspontja Grönland ügyében nem változott: Grönland jövője a grönlandi és a dán nép kezében van, nem pedig az amerikai elnökében – közölte Rachel Reeves brit pénzügyminiszter. (Guardian)