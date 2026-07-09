A játékvezetők főnöke szerint senki sem vonhatja kétségbe a vb bíróinak feddhetetlenségét

Pierluigi Collina, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) játékvezetői bizottságának a vezetője megvédte az Argentína-Egyiptom világbajnoki nyolcaddöntőt vezető francia Francois Letexier-t a kritikákkal szemben, és általánosságban is kiállt a tornán közreműködő bírók mellett.

„Alaptalan vádaknak nincs helyük a sportágunkban. Senki sem kérdőjelezheti meg a világbajnokság játékvezetőinek feddhetetlenségét”

– mondta Collina a FIFA honlapján. Az Egyiptomi Labdarúgó-szövetség (EFA) a 3–2-es vereséget követően azt kérte a FIFA-tól, hogy vizsgálja ki a játékvezetést, és zárja ki a torna hátralévő részéből az érintett bírókat. Az EFA szerint a mérkőzésen „kettős mércét” alkalmaztak, miután két vitatott döntés is Egyiptom ellen született: egy-nullás vezetésüknél a videobíró (VAR) érvénytelenítette Mosztafa Zico második gólját szabálytalanság miatt, miután Marwan Attia középpályást büntették, amiért enyhén rálépett Lisandro Martinezre az akció elején. Azt is határozottan állították, hogy Mohamed Szalahot szabálytalanul buktatták Argentína büntetőterületén, mindössze néhány másodperccel azelőtt, hogy a címvédők megszerezték a győztes gólt.

Collina határozottan visszautasította a játékvezetők tisztességét megkérdőjelező állításokat. „Amikor ez megtörténik, olyan reakciókat válthat ki, amelyek fenyegetésekhez vezetnek velük és családjaikkal szemben. Ez nem helyes! Senki sem állíthatja, hogy a játékvezetést bárki is befolyásolja, még a FIFA elnöke, Gianni Infantino sem. Ő mindig teljes mértékben támogatta a játékvezetői csapatot, amely teljesen függetlenül dolgozik. A mérkőzésvezetők őszinte döntéseket hoznak, a játékosokhoz és az szövetségi kapitányokhoz hasonlóan mindig megpróbálják a tőlük telhető legjobbat nyújtani.”

Az egyiptomi kapitány, Hosszam Hasszán a mérkőzés után úgy nyilatkozott, hogy csapatát „igazságtalanság érte”, és azt sugallta, hogy a vitatott döntések mögött akár az is állhatott, hogy „a világbajnokot a versenyben akarták tartani”, illetve „azt akarták, hogy Messi továbbra is versenyben maradjon”. Collina határozottan visszautasította az ilyen feltételezéseket.

A FIFA játékvezetői bizottságának vezetője ugyanakkor elismerte, hogy bizonyos futballszituációk megítélésében mindig van szubjektív elem, de szerinte a VAR szabályait következetesen alkalmazták a torna során. „Természetesen bizonyos döntésekben mindig lesz szubjektív elem, de elégedettek vagyunk azzal, ahogyan ezt az alapelvet a torna során alkalmazták” – mondta. (BBC, MTI)