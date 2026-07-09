Elvitte a ház sarkát a teherautó Zalaegerszegen

Összeütközött egy személyautó és egy teherautó csütörtök délelőtt Zalaegerszegen, a teherautó házfalnak hajtott, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. A közlemény szerint a Gébárti úton történt ütközés következtében a teherautó átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot, majd házfalnak ütközött. A balesetben egy távközlési oszlop is megrongálódott, a teherautóból hidraulikaolaj folyt az úttestre.

Mindkét járműben csak a sofőr utazott, a helyszínre mentő is érkezett. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, az esethez a gáz- és áramszolgáltató, a távközlési cég szakemberei, valamint statikus is érkezik.

A Gébárti út érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták, közölte a katasztrófavédelem. (MTI)