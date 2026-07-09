Győzelemmel kezdte az Európa-liga selejtezőt a Ferencváros

A Ferencváros 2–1-es győzelemmel kezdte szereplését a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában, a szerb Vojvodina vendégeként.

A magyar kupagyőztes, bajnoki ezüstérmes Fradi már korán megszerezte a vezetést Kristoffer Zachariassen gyönyörű lövésével, ám a szünet előtt közvetlenül a belga Toon Raemaekers öngóljával váratlanul egyenlített az újvidéki együttes.

A mérkőzést a tavaly nyáron éppen a Vojvodinától igazolt Bamidele Yusuf döntötte el a 86. percben, így a bajnok Győrtől érkezett vezetőedző, Borbély Balázs győzelemmel mutatkozott be a fővárosi csapat kispadján.

A gólszerző ferencvárosi Kristoffer Zachariassen (j) és csapattársa, Marius Corbu a Vojvodina - Ferencváros mérkőzésen. Fotó: Bodnár Boglárka

A visszavágót egy hét múlva rendezik a Groupama Arénában. A párharc győztese a holland Twentével találkozik a második fordulóban, míg a vesztes a Konferencia-ligába kerül át, ahol a szintén holland Ajax Amsterdam ellen folytatja nemzetközi szereplését. (MTI)