Piros lapja miatt kétmeccses eltiltást kapott az angol Jarrell Quansah

Két mérkőzésre szóló eltiltást kapott Jarell Quansah, az angol labdarúgó-válogatott védője, aki hétfőn, a társházigazda Mexikó ellen 3-2-re megnyert nyolcaddöntőben kapott piros lapot.

Quansah a meccs 54. percében, 2-1-es angol vezetésnél becsúszva szerelte Jesus Gallardót, és előbb ugyan a labdát találta el, de utána talpával megrúgta a mexikói játékost is. Az iráni játékvezető, Alireza Faghani a videobíró segítségével állította ki a 23 éves, ötszörös válogatott angol futballistát.

Az eltiltás azt jelenti, hogy Quansah biztosan játszhat szombaton a norvégok elleni negyeddöntőben, valamint az angolok esetleges továbbjutása esetén még az elődöntőben sem léphet pályára. A párharc győztese a négy között a címvédő Argentínával vagy Svájccal találkozik.

A világbajnokság botránya lett abból, hogy a Belgium-Egyesült Államok nyolcaddöntő előtt a FIFA úgy döntött, az előző meccsen kapott piros lapja ellenére engedi játszani az amerikai Folarin Baligunt. Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy személyesen járt közben a FIFA elnökénél annak érdekében, hogy a csatár ne kapja meg az ilyen esetekben szokásos minimum egymeccses eltiltást. Az ügy akkora visszhangot váltott ki, hogy Infantino közleményben magyarázta, bár valóban beszélt Trumppal, a döntést a FIFA az amerikai elnök kérésétől függetlenül hozta meg. A belgák végül a pályán elintézték a továbbjutást, 4-1-re verték a házigazdákat. (via MTI)