Lassan egy évtizede rohad az Iparművészeti Múzeum, de csodás tetőzete legalább megihlette a Fradi mezdizájnereit

Az Iparművészeti Múzeum tetőzete ihlette a Fradi Újvidéken debütáló mezét – írja a 24.hu. Az Orbán-korszak legnagyobb költségvetéssel működtetett magyar futballklubja, a sokszoros bajnok Ferencváros a Vojvodina otthonában játssza első tétmeccsét az új idényben csütörtök este. A Fidesz-alelnök Kubatov Gábor által vezetett együttes a 2025/26-os szezonban hosszú évek után először nem tudta megnyerni a hazai bajnokságot, második helyen végzett a Győr mögött, így az Európa-liga selejtezőjében kénytelen indulni.

Az esti első meccset a szerbiai ezüstérmes otthonában rendezik, itt debütál az új idegenbeli mez. „Amely egyszerre képviseli a klub karakterét, Ferencváros kulturális örökségét és azt az üzenetet, amely minden idegenbeli mérkőzésen elkíséri a csapatot: mi mindenhol ott vagyunk” – olvasható a klub 24.hu által szemlézett sajtóközleményében.

A cikk szerint a dizájn legkülönlegesebb eleme a dombornyomott mintázat, amelyet a ferencvárosi Iparművészeti Múzeum ikonikus Zsolnay-tetőzete ihletett. A mez belső gumírozott szegélyén a „Megjártuk a poklot és magunkkal is hoztuk” mondat szerepel, és felkerült a felsőre az Erkölcs, Erő, Egyetértés mottót jelképező három E betű is.

Az elvileg felújításra bezárt Iparművészeti Múzeum több mint nyolc éve rohad. Az állapotokról részletesebben tavaly szeptemberben írtunk legutóbb, amikor drámai beszámolók érkeztek a munkatársaktól a pusztulásról.

Magyarország egyik legjelentősebb kulturális intézménye, Budapest építészetének egyik legfontosabb műve nyolc éve van zárva, és továbbra sincs érdemi terv arra, hogy az évek óta halogatott felújítás egyáltalán mikor fog elkezdődni.

Az Iparművészetit 2017-ben zárták le a nagyközönség elől, majd két év múlva teljesen kiürítették, miután már nemcsak az életveszélyesen megdőlt kupolatornyot kellett lebontani, de a homlokzatról is kezdtek potyogni az elemek az utcára. Azóta Lechner Ödön és Pártos Gyula 1896-ban átadott épülete őrzött építési terület – építkezés nélkül.