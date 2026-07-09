Meghalt Bonnie Tyler, írja a BBC. A Total Eclipse of the Heart, a Holding Out for a Hero vagy az It's a Heartache című slágerekről ismert popénekesnő 75 éves volt.

Tyler egy portugáliai kórházban hunyt el csütörtökre virradóra, ahol még májusban sürgősségi bélműtétet hajtottak végre rajta. Ezután mesterséges kómába helyezték. Később azt közölték, hogy felébresztették, de továbbra is intenzív osztályon kezelik.



Fotó: PHILIPPE WOJAZER/AFP

Nyárra tervezett turnéjának koncertjeit lemondták időközben.

A Gaynor Hopkins néven 1951-ben született walesi énekesnő karrierje az 1970-es évek közepén indult, majd a legnagyobb sikereit a nyolcvanas években aratta. Jellegzetesen rekedtes hangját, ha minden igaz, egy hangszálműtétnek köszönhette, ami után az orvos hetekre eltiltotta az énekléstől és a beszédtől, de türelmetlen volt, és nem tartotta be az előírásokat.