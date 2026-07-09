Megölnek tízezer disznót Szerbiában

Két napon belül több mint tízezer sertést ölnek le Szerbiában, miután afrikai sertéspestist mutattak ki egy nagyüzemi gazdaságban a szerémségi Herkócán (Hrtkovci) – közölte a szerb mezőgazdasági miniszter. Dragan Glamočić a szerbiai köztévében elmondta, hogy az állam kártalanítja a gazdaság tulajdonosát, aki a következő 6-12 hónapban nem indíthatja újra a sertéstenyésztést.

A nyugat-szerbiai Szerémségben és a macsvai körzetben több aktív járványgócot tartanak nyilván. A Horvátországgal és Bosznia-Hercegovinával határos térségekben különösen jelentős a sertéstenyésztés.

Dragan Glamočić közölte, hogy az afrikai sertéspestis már több mint 70 országban jelent meg, köztük 16 európai államban. A vírust Szerbia szomszédságában is azonosították, mégpedig Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában.

Az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes, de a házi sertések és a vaddisznók között gyorsan terjed. A szerbiai hatóságok közlése szerint fokozott járványügyi intézkedéseket vezettek be a betegség további terjedésének megakadályozásáért. (MTI)