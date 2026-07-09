Megtalálták az eltűnt pakisztáni Boeing 737-es roncsait, keresik a legénységet

A pakisztáni mentőcsapatok szerdán végül megtalálták egy mélytengeri kutatási művelet során egy teherszállító repülőgép roncsait, 12 órával azután, hogy a géppel megszakadt a kapcsolat és Karacsi partjainál eltűnt.

A 27 éves, Boeing 737 típusú gép az Egyesült Arab Emírségekben található Sardzsából Karacsiba tartott, és végcéljának közelében tűnt el a radarról, miután már navigációs nehézségeket jelzett a légi irányításnak. A jelzések után a légi irányítás megpróbálta terelni a repülőt, de három perccel később a radarok gyors süllyedést mutattak, a kapcsolat pedig megszakadt.

A legénység tagjait továbbra sem találják. A repülőgép üzemeltetője, a K2 Airways közlése szerint a legénység két pilótából, két mérnökből és egy segítő személyzetből állt. Egyelőre nem közöltek hivatalos tájékoztatást róluk, de Shehbaz Sharif miniszterelnök „őszinte részvétét” fejezte ki családjaiknak.

A Flightradar24 adatai szerint a repülőgép valószínűleg Karacsi délnyugati részénél zuhant a tengerbe, miután egy sor hirtelen magasságváltozás után meredek végső süllyedésbe kezdett.

A Boeing egyelőre nem nyilatkozott az ügyről.