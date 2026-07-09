Sztrájkolnak a magyarországi Ikeákban

„A hazai Ikeákban csütörtökön délelőtt 10 órakor sztrájkba kezdtek a dolgozók, több egység is zárva tart az áruházakban” – írta olvasónk, de a Mérce bejelentkezése szerint is két órás figyelmeztető sztrájkba kezdtek magyarországi Ikea-üzlet dolgozói, miután sikertelenül zárultak a béremelésről folytatott tárgyalások.

Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

A Mérce videójában a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke, Karsai Zoltán elmondta, akkor „kezdett el feszülni a helyzet”, amikor januárban kiderült, hogy nem lesz bérfejlesztés, és „ helyzet eszkalálódott”. Azt is elmondta, hogy közben egyébként „történt egy bérfejlesztés”, de az teljesítmény alapú volt, ami „a dolgozók számára nem kielégítő”.

Soroksáron körülbelül 50 fő sztrájkol, az Örs vezér téren is „nagyobb az érdeklődés”, a budaörsi áruházban pedig csak a menedzsment dolgozik.