A 88 éves Anthony Hopkins élete álmát teljesíti be: megjelenik debütáló kislemeze

Hat évtizedig a fióknak komponálta a walesi gyermekkora által ihletett dalait Anthony Hopkins, aztán egyszer csak kötött egy lemezszerződést, debütáló kislemeze pedig rögvest meg is jelenik - írja a Guardian.
A kétszeres Oscar-díjas színész elmondása szerint az első nagy álma a zenélés volt, és jóformán egész életében komponált. Első albumának szerzeményeit a Philharmonia Orchestra adja elő a Grammy-díjas karmester, Gustavo Dudamel vezénylésével.
Hopkins emígy méltatta Dudamelt:
„Pálcájának kecses pontosságával minden hangot mély és kitörölhetetlen jelentéssel alakított át, olyan képi világot teremtve, amely arra ösztönzi a hallgatót, hogy valami egyedülállóan személyes dolgot érezzen és képzeljen el.”
A debütáló dalt (Bracken Road) Hopkins 1963-ban szerezte, amikor fiatal színész volt a Liverpool Playhouse-ban. Itt meg is lehet hallgatni:
Az élet egy álom című album augusztusban jelenik majd meg.