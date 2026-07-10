A 88 éves Anthony Hopkins élete álmát teljesíti be: megjelenik debütáló kislemeze

Hat évtizedig a fióknak komponálta a walesi gyermekkora által ihletett dalait Anthony Hopkins, aztán egyszer csak kötött egy lemezszerződést, debütáló kislemeze pedig rögvest meg is jelenik - írja a Guardian.

Anthony Hopkins érkezik az Oscar-gálára 2022-ben. Fotó: ANGELA WEISS/AFP

A kétszeres Oscar-díjas színész elmondása szerint az első nagy álma a zenélés volt, és jóformán egész életében komponált. Első albumának szerzeményeit a Philharmonia Orchestra adja elő a Grammy-díjas karmester, Gustavo Dudamel vezénylésével.

Hopkins emígy méltatta Dudamelt:

„Pálcájának kecses pontosságával minden hangot mély és kitörölhetetlen jelentéssel alakított át, olyan képi világot teremtve, amely arra ösztönzi a hallgatót, hogy valami egyedülállóan személyes dolgot érezzen és képzeljen el.”

A debütáló dalt (Bracken Road) Hopkins 1963-ban szerezte, amikor fiatal színész volt a Liverpool Playhouse-ban. Itt meg is lehet hallgatni:

Az élet egy álom című album augusztusban jelenik majd meg.