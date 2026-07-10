Achtung: szombaton díszelgő áthúzás várható a Kecskemét-Tököl-Budapest tengelyen

A Magyar Honvédség 2026. július 11-én rendezi meg az altisztavatást Budapesten, a Hősök terén.

Amint arra figyelmeztettek: az ünnepség részeként a Magyar Honvédség három JAS 39 Gripen vadászrepülőgépe díszelgő áthúzást hajt végre a rendezvény helyszíne felett, és emiatt Kecskemét, Tököl és Budapest térségében a megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatás várható 09:00-09:45 között.

Így néz ki egy díszelgő áthúzás. Fotó: Kristóf Balázs

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„A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.”



