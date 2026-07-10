Az Európai Bizottság kötelezné a Facebookot és az Instagramot, hogy ne legyen addiktív

Az Európai Bizottság vizsgálata szerint a Facebook és az Instagram anyacége, a Meta nem értékelte megfelelően az addiktív kialakításból fakadó kockázatokat a felhasználók, köztük a kiskorúak és a sérülékeny felnőttek fizikai és mentális jólétére nézve. A Bizottság pénteken előzetesen megállapította, hogy az Instagram és a Facebook addiktív kialakításával a Meta megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletet. A vizsgálat során a Bizottság olyan funkciókra összpontosít, mint a végtelenített görgetés, az automatikus lejátszás, a push értesítések, valamint a platformok személyre szabott ajánlórendszerei, amik folyamatosan új tartalmat mutatnak a felhasználóknak.

Ezek az elemek fokozzák a felhasználó késztetését a folyamatos görgetésre, és „autopilot üzemmódba” kapcsolják az agyat, ami hozzájárul az egészségtelen szokásokhoz és a kényszeres használathoz.

Továbbá a Meta figyelmen kívül hagyta a rendelkezésre álló információkat arról, hogy a kiskorúak mennyi időt töltenek az Instagramon vagy a Facebookon éjszaka, és hogy a különböző formátumok – például a Reels és a Stories – optimalizálása hogyan vezethet túlzott vagy kényszeres szolgáltatáshasználathoz. A Bizottság előzetes megállapításai szerint bizonyítékok vannak arra, hogy a Meta jelenlegi kockázatcsökkentő intézkedései nem kezelik hatékonyan az addiktív kialakításból fakadó kockázatokat.

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Például az Instagram és a Facebook időkezelő eszközei, beleértve a tinédzsereknek alapértelmezettként aktivált beállításokat, könnyen figyelmen kívül hagyhatók, és nem eredményeznek jelentős csökkentést vagy kontrollt az alkalmazás használatában.

A Bizottság szerint a Meta szülői felügyeleti eszközei csak akkor hatékonyak, ha a szülők és gondviselők megfelelő műszaki tudással rendelkeznek, valamint időt és energiát fordítanak ezek megértésére. Ez pedig aláássa az eszközök hatékonyságát az Instagram és a Facebook addiktív kialakításából fakadó kockázatok kezelésében.

Megállapították azt is, hogy a Meta tudatosságot növelő intézkedései – például tippek és mentális egészséghez kapcsolódó források linkjei a külön „biztonsági központ” oldalon – nem tűnnek elegendőnek az addiktív kialakítás kockázatának mérséklésére.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Meta-nak változtatásokat kell végrehajtania az Instagram és a Facebook kialakításában.

Például az alapértelmezett addiktív funkciók, mint az automatikus lejátszás és a végtelen görgetés kikapcsolásával, hatékony „képernyőidő szünetek” bevezetésével, valamint az ajánlórendszer átalakításával, hogy kevésbé legyen elköteleződés-orientált.

A Meta most élhet a védelemhez való jogával. Megvizsgálhatja a Bizottság vizsgálati anyagait, és írásban válaszolhat a Bizottság előzetes megállapításaira. Párhuzamosan a Európai Digitális Szolgáltatások Testületét (European Board for Digital Services) is konzultálják. Ha a Bizottság álláspontját végül megerősítik, a Bizottság nemmegfelelési határozatot bocsáthat ki, ami bírságot vonhat maga után, arányosan a jogsértés jellegével, súlyosságával, ismétlődésével és időtartamával, legfeljebb a szolgáltató globális éves árbevételének 6 százalékáig. (Európai Bizottság)