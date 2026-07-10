Eltávolították a Nemzeti Filmintézet éléről Káel Csabát

Visszavonta a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatóságának megbízatását a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, így Káel Csaba igazgatósági elnök megbízatása is megszűnik.

Orbán Ráhel és Káel Csaba Fotó: Németh Dániel/444

Káel Csaba az új kormány megalakulásáig a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos volt, de bejáratos volt a Fidesz frakcióülésére is. A Müpát 2011 óta vezető káder Andy Vajna halála után lett a magyar filmszakma legfontosabb embere. Irányításával jött létre a tévés és filmes támogatásokat elbíráló Nemzeti Filmintézet, amire sok filmes panaszkodott, hogy pofára osztják a pénzeket.

A lépést bejelentő Nagy Ervin államtitkár közölte, hogy a Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő kiválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. Az ideiglenes bizottságban ott van Pataki Ágnes, Pál Ákos és dr. Ugrin Julianna. Az ideiglenes igazgatóság jogosult a jelenlegi Döntőbizottság visszahívására és egy ideiglenes Döntőbizottság kijelölésére.

Az átmeneti időszakban az intézmény kizárólag a működés fenntartásához szükséges napi döntéseket hozza meg. Ezzel egyidejűleg előkészítik a Nemzeti Filmintézet működésének átfogó átvilágítását. Várhatóan nyílt pályázatot írnak ki az új vezetés kiválasztására. Nagy Ervin szerint a filmipar megújítását célzó reformfolyamat ezzel megkezdődött.