Orbánnal együtt távozik Káel Csaba filmügyi kormánybiztos is

A Nemzeti Filmintézet a kormányváltásra tekintettel a továbbiakban nem vállal hosszútávú pénzügyi kötelezettségeket - közölte az NFI.

Káel Csaba a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megbízatása a miniszterelnök megbízatásával egy időben szűnik meg, de a jogszabályok alapján az új kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

Az NFI szerint ők kimagasló eredményeket értek el 2020 és 2026 között, „a magyar filmipar volumene a fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt öt évben ötszörösére nőtt, és meghaladta az évi 300 milliárd forintot, munkát és megélhetést biztosítva mintegy húszezer filmesnek” - derült ki az MTI-n megjelent közleményből.

Csakhogy több film vagy alkotó egyáltalán nem kapott támogatást, Mundroczó Kornél például egy idő után nem is pályázott már. A hvg.hu-nak azt mondta, „azt a filmet, amiről azt gondolom, talán támogatnák, nem feltétlen szeretném megcsinálni.”