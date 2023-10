Mundruczó Kornél: Azt a filmet, amiről azt gondolom, talán támogatnák, nem feltétlen szeretném megcsinálni

„Nagyon rossz érzés, ha az ember elveszti a gyökereit, ilyenkor azt éli meg, hogy nincs visszaút. Nem látom, mit kell ahhoz kitalálni, hogy egy ötlet vagy egy forgatókönyv támogatva legyen, illetve amiről azt gondolom, talán támogatnák, azt a filmet nem feltétlen szeretném megcsinálni. Az etikai szempontjaim szerint önmagában sérti a művészet szabadságát, hogy elkezdem a gondolkodásomat kontrollálni és úgy deformálni, hogy mi felelhet meg az államnak, mi kaphat pénzt, ezzel ismerem el, legalizálom ezt a rendszert” – mondta a hvg-nek adott interjújában Mundruczó Kornél rendező, producer, színész, aki most Berlinben él, és akinek cége, a Proton Cinema támogatásával készült el Reisz Gábor Velencében díjazott filmje, a Magyarázat mindenre.

Mundruczó elmondta, hogy az elmúlt években jó pár ötletét mesélte el állandó producerének, Petrányi Viktóriának, aki mindig azt mondta, inkább meg se próbáljanak pályázni, mert óriási munka beadni a papírokat, pénzbe is kerül, és „úgyse megy át”.

Beszélt arról, hogy bár ő szerencsés helyzetben van, mert „nagyon sok munka árán” talán talál máshonnan finanszírozást, de ettől még hiányzik neki, hogy Magyarországon csináljon rendszeresen filmet és színházat. „Hiányzik, mert ezek a gyökereim.”

A megjegyzésre, hogy Magyarországon tulajdonképpen egy mentsvár a Proton Cinema, Mundruczó azt mondta, „ellenszélben” teremtették, és „önmagában is csoda volt, hogy túlélt”. Szerinte „ez annak köszönhető, hogy az újszerű gondolatnak megvoltak a gyökerei”. Úgy fogalmazott, hogy „a gazdasági szempontok nem nőhetik túl azt, hogy tegyünk a közért, próbáljuk meg kinyitni és jobb hellyé tenni az országot”.

„Évek óta befektetünk pénzt időt, energiát, és nagyon örülünk annak, hogy most a Magyarázat mindenre című filmünk áttört egy falat” – mondta a rendező, aki hozzátette, nagy dolog, hogy Reisz Gábor mikro költésgvetésből készít közönségsikert, és hogy ez a bevétel visszafordítható a következő munkájába, „de ez, mint üzletág nem tud nyereséges lenni”.

A kérdésre, hogy soha nem fordult-e meg a fejében, hogy dacból itthagyja-e ezt az egészet, Mundruczó azt válaszolta: