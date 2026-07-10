Kamu sérüléssel szívatták meg Thomas Tuchelt az angol válogatott játékosai a nyolcaddöntős győzelem után

Az angol válogatott Mexikó elleni nyolcaddöntős győzelme után nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is folytatódott az ünneplés, aminek egyik jelenete gyorsan elterjedt a közösségi médiában.

A felvételen Thomas Tuchel szövetségi kapitány a játékosokkal együtt tapsol az ANOTR Talk To You című, az idei nyár egyik nagy slágerének számító számára. Az ünneplést azonban hirtelen abbahagyja, amikor Declan Rice jelzi neki, hogy John Stonesnak fáj a válla. A védő ekkor fogja is a vállát, és látszólag nehezen mozgatja a karját, Tuchel pedig láthatóan komolyan aggódni kezd érte. Néhány másodperccel később azonban kiderül, hogy Stones csak megtréfálta az edzőt: amikor a zenében elérkezik a drop, hirtelen az ütemre kezd pumpálni. Így:

John Stones 🕺😂



The energy in the changing room last night 🔥 pic.twitter.com/mKqId1pnyJ — England (@England) July 6, 2026

A csapattársak ujjongani kezdenek, a megkönnyebbült Tuchel pedig odaugrál Stoneshoz, és megöleli. A videót több mint 40 milliószor nézték meg a közösségi médiában.

Stones később az angol válogatott saját médiacsatornájának nyilatkozva is viccelődött az állítólagos sérülésével. „Most már jobban van, bár vannak hullámvölgyei” – mondta a válláról. A védő megpróbált komoly arcot vágni, mert látta, hogy Tuchel tényleg elhiszi a sérülést.

„Láttam rajta, hogy aggódik, és azon gondolkodik, hogy tényleg megsérültem-e”

– mondta Stones. A tréfa azért is tűnhetett hihetőnek, mert nem sokkal korábban Jordan Henderson valóban megsérült egy ártalmatlan szituációban: a középpályás a mérkőzés után átugrott egy reklámpalánkot, és elesett. „Azok után, amit Hendo odakint csinált, nem tudhatta, mi következik. De nagyon jó volt a hangulat az öltözőben” – mondta Stones, aki hozzátette, nem számított arra, hogy a videónak ekkora visszhangja lesz.

A 32 éves védő kezdőként játszott Anglia Horvátország ellen 4–2-re megnyert nyitómérkőzésén, a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen 2–1-re megnyert meccsen pedig az utolsó percben állt be. Mexikó ellen valamivel több mint fél órával a vége előtt küldték pályára, miután Jarell Quansah kiállítása miatt Bukayo Sakát le kellett cserélni.

Anglia szombaton 23 órakor Norvégiával játszik a negyeddöntőben. (via BBC)