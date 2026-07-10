Letartóztatásban maradhat a volt fonyódi polgármester

Június 24-én rendőrök állították elő Fonyód korábbi polgármesterét, a fideszes Hidvégi Józsefet és társát, mindkettőjüket különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítják.

Hidvégi József, Fonyód volt fideszes polgármestere Fotó: Hidvégi József facebook

A volt polgármestert 2026. június 26-án, társát röviddel azt megelőzően tartóztatta le a Kaposvári Járásbíróság nyomozási bírója a 2019 és 2023 közötti, az önkormányzat tulajdonában álló Kft. által megkötött és a volt polgármester által ellenjegyzett, zöldterület-kezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos színlelt szerződésekkel okozott 102 millió forintos vagyoni hátrány miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban.

A Kaposvári Járási Ügyészség most indítványozta letartóztatásuk meghosszabbítását.

„A vizsgálati szakban ügyészi irányítással folyamatban lévő büntetőeljárásban a letartóztatás általános és különös okai a gyanúsítottakkal szemben továbbra is fennállnak, ezért a Kaposvári Járási Ügyészség a mai napon benyújtott indítványában a gyanúsítottak letartóztatásának iratok alapján történő meghosszabbítására tett indítványt. ”

A nyomozás a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működését érinti. A cég ügyvezetőjét és egyik rokonát már korábban letartóztatásba helyezték. Különösen nagy értékű, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalással gyanúsítják őket, utóbbi esetében pénzmosás is felmerült.

A rendőrségi eljárás még tavaly indult, miután több feljelentés érkezett a cég gazdálkodása miatt. A hatóságok főként a 2019-2024 közötti önkormányzati ciklust vizsgálják. Ebből az időszakból akár 150-300 millió forintnyi kifizetés lehet vitatható, amelyek egy részét a volt polgármesterhez és az ügyvezetőhöz köthető személyek kapták különböző szolgáltatásokért