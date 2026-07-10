Foci-Vb 2026
A melléklet támogatója:

Miért toporognak a világ legjobb focistái a tizenegyeseknél?

foci

A megtorpanásokkal, ritmusváltásokkal tarkított tizenegyesek az idei világbajnokságon minden korábbinál gyakoribbá váltak. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Neymar és Raúl Jiménez is próbálkozott ezzel a technikával, több-kevesebb sikerrel.

Franciaországot hozzásegítette a negyeddöntőbe jutáshoz, Brazília kiesésében viszont szintén szerepet játszott. Messi a csoportkörben még a kaput sem találta el, amikor így lőtte a büntetőt, Neymar pedig egy sikeres, megtorpanós tizenegyessel búcsúzott a válogatott futballtól.

Legutóbb Kylian Mbappé hibázott látványosan: a Marokkó elleni csütörtöki negyeddöntő első félidejében gyengén elvégzett, toporgós tizenegyesét simán kivédte a kapus. A Real Madrid 27 éves csatára később javított: a 60. percben gyönyörű, csavart lövéssel törte fel a marokkói védelmet, majd hat perccel később Ousmane Dembélé is betalált, beállítva a 2–0-s végeredményt.

Yassine Bounou védi Mpabbé büntetőjét.
Fotó: LARS BARON/Getty Images via AFP

Ahogy a BBC és a Guardian is írta,

Mbappé hibája ismét felveti a kérdést: nem lenne ideje elengedni a megtorpanós tizenegyeseket?

Pelé miatt lett híres, mára a kapusok külön készülnek erre

A megtorpanós tizenegyesnél a játékos a nekifutás közben egyszer vagy többször lelassít, ritmust vált, és közben a kapust figyeli. A technika a széles körben elfogadott vélekedés szerint Brazíliából származik, és az 1950-es évek végén, illetve az 1960-as évek elején terjedt el.

Az AP szerint a portugálul „kis megállást” jelentő paradinhát Pelé tette híressé. Önéletrajzában azt írta, hogy 1959-ben, egy válogatott edzésen látta először Diditől: a játékos közvetlenül a lövés előtt megtorpant, felnézett, megnézte, merre mozdul a kapus, majd a másik oldalra helyezte a labdát. Pelé zseniálisnak tartotta a trükköt, bár már akkor is a szabályosság határán mozgott. A kapusok hamar panaszkodni kezdtek, hogy túl nagy előnyt ad a rúgónak.

Évtizedekkel később Neymar vitte a végletekig a módszert. 2010-ben, 18 évesen a Santos játékosaként úgy lőtt tizenegyest a São Paulo ellen, hogy szinte odatáncolt a labdához, majd még azután is teljesen megállt, hogy letette mellé a támaszkodó lábát. Csak akkor gurított a hálóba, amikor a kapus már elvetődött.

Az eset akkora visszhangot váltott ki, hogy a futball szabályalkotó testülete, az IFAB még a 2010-es világbajnokság előtt módosította a szabályt: a rúgó a nekifutás közben megtévesztheti a kapust, de miután befejezte a nekifutást, már nem cselezhet a lövéssel. A szabály lényegében kompromisszum: a megtévesztés belefér, de a rúgó nem állhat meg akkor, amikor a támaszkodó lábát már a labda mellé tette.

Raul Jimenez
Fotó: YURI CORTEZ/AFP

A technika lényege, hogy a rúgó a 11 méterről vívott pszichológiai párharcban korai mozdulatra kényszerítse a kapust, majd az üresen maradt oldalra lőjön. A szakértők ezt kapusfüggő technikának nevezik: a játékos nem előre dönti el, hová céloz, hanem a kapus mozgására reagál.

„Nagyon kifinomult módszer, és különösen nehéz jól végrehajtani, amikor igazán nagy a nyomás”

– mondta az AP-nek Geir Jordet, a Norvég Sporttudományi Egyetem professzora, aki könyvet írt a tizenegyespárbajok pszichológiájáról. Szerinte aki jól alkalmazza ezt a módszert, szinte teljesen kiiktathatja annak veszélyét, hogy a kapus jó irányba vetődjön. Ehhez azonban tiszta fej, jó egyensúlyérzék és gyors döntéshozatal kell.

A másik lehetőség, hogy a rúgó előre kiválaszt egy pontot, és olyan erővel, illetve pontossággal lövi oda a labdát, hogy a kapus akkor se érje el, ha jó irányba indul. Ezt kapustól független stratégiának nevezik. Erling Haaland például általában így végzi el a tizenegyeseit.

A világbajnokságokon sokáig utóbbi volt a gyakoribb módszer. A megtorpanós technika azért lett egyre népszerűbb, mert a kapusok az adatelemzésnek köszönhetően ma már pontosan ismerik a rúgók szokásait és kedvelt irányait. Sokkal nehezebb felkészülni arra, amikor még maga a rúgó is csak az utolsó pillanatban dönti el, hová lövi a labdát.

A módszer legnagyobb kockázata, hogy a bonyolult nekifutás kizökkenti a játékost, aki így gyengén vagy pontatlanul találja el a labdát. Ha pedig a kapus nem mozdul túl korán, és kivárja a lövést, jó eséllyel háríthat.

Messi kihagyja az Egyiptom elleni tizenegyesét.
Fotó: EVRIM AYDIN/Anadolu via AFP

A kapusok is egyre tudatosabban készülnek a megtorpanásokra: türelmesebbek lettek, később kötelezik el magukat, és saját mozdulataikkal is próbálják megzavarni a rúgót. Ez történt Bruno Guimarães esetében is a Brazília–Norvégia nyolcaddöntőben. A brazil középpályás megtorpanások után gyengén, a kapu közepe felé lőtt, Ørjan Nyland pedig kivédte a büntetőt. A technika a szurkolók körében sem különösebben népszerű. Ha sikerül, a rúgó hidegvérű zseninek tűnik, ha nem, könnyen nevetségessé válik.

Feltűnően sok a hiba az idei vébén

Az idei világbajnokságon, a tizenegyespárbajokat is beleszámítva, 26 megtorpanós büntetőből 15 lett gól, ami 57 százalékos értékesítési arány. A 35 hagyományosabb tizenegyesből 24-et lőttek be, ami 68 százalék. Összességében is sok büntető maradt ki: a tizenegyespárbajokon kívüli próbálkozások 30 százalékát elhibázták, a párbajokat is beleszámítva pedig 35 százalékos a hibaarány. Ez 1966 óta a legrosszabb világbajnoki mutató.

A sztárok gyakran váltogatják a módszereket. Messi például Ausztria ellen megtorpanások után a kapu mellé lőtt, Egyiptom ellen pedig hagyományos nekifutással hibázott.

Kane Horvátország ellen toporgás után kihagyta a tizenegyesét, de megismételhette, mert Dominik Livaković túl korán elhagyta a gólvonalat. Másodszorra folyamatos nekifutással betalált. Később elmondta, hogy tudatosan váltogatja a technikáit, hogy kijátssza az előre felkészült kapusokat.

Harry Kane másodszor már belőtte a büntetőt a horvátok elleni csoportmeccsen.
Fotó: CHARLOTTE WILSON/Getty Images via AFP

Cristiano Ronaldo és Mbappé is értékesített már megtorpanós tizenegyest a tornán, Raúl Jiménez pedig szinte tökéletesen alkalmazza a módszert. Az Anglia elleni mérkőzésen kivárta Jordan Pickford mozdulatát, majd a másik oldalra helyezte a labdát. Mbappé Marokkó elleni hibájában a hosszú várakozás is szerepet játszhatott: a VAR-vizsgálat miatt három perc és 12 másodperc telt el a büntető megítélése és elvégzése között. Julien Laurens francia futballszakíró szerint a várakozás kizökkentette Mbappét a megszokott rutinjából. Roy Keane és Ian Wright is arról beszélt, hogy minél tovább kell várnia a rúgónak, annál inkább elbizonytalanodhat, miközben az előny fokozatosan a kapushoz kerül.

A módszer vegyes eredményei ellenére aligha tűnik el. A legnagyobb sztárok továbbra is használják, és az adatelemzés korában különösen sokat érhet, ha egy rúgó kiszámíthatatlan marad. Hogy ez éppen hidegvérű megoldásnak vagy fölösleges kockázatnak tűnik, sokszor csak a lövés után dől el.

foci foci vb 2026 megtorpanás Raúl Jiménez var neymar cristiano ronaldo toporgás tizenegyespárbaj erling haaland tizenegyes büntető kylian mbappé lionel messi pelé
Kapcsolódó cikkek

Nagyon simán verte Marokkót, Franciaország az első elődöntős a vb-n

Kylian Mbappé megint főszereplő volt: ugyan kihagyott egy tizenegyest, de aztán lőtt egy gólt és adott egy gólpasszt. Az afrikaiak a kulcsemberük nélkül támadásban teljesen veszélytelenek voltak, 2-0 lett a vége.

Benics Márk
foci