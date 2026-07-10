Mindjárt benéz hozzánk egy hidegfront, de a világon semmi sem indokolja, hogy ez felizgasson bennünket

Hétvégén az ország legnagyobb részén folytatódik a strandidő, de északkeleten mérhetünk 25 fok alatti maximumokat is – írja friss előrejelzésében az Időkép.

A meteorológusok szerint a hétvége sok napsütést tartogat, bár időnként több-kevesebb gomolyfelhő is megjelenik az égen. Az ország nagy részén folytatódik a száraz, csapadékmentes időjárás. Szombaton északon, északkeleten, valamint a Dunántúl déli tájain alakulhatnak ki futó záporok, napközben pedig északkeleten kell zivatarokra számítani. Vasárnap északon, északkeleten fordulhatnak elő futó záporok, néhol zivatar, ekkor elszórtan keleten is kialakulhat kisebb zápor.

A hétvégén sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati, helyenként a nyugatias irányú szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

Szombaton és vasárnap felfrissül a levegő a hajnali órákra, ami a lakások szellőztetésében – jegyzi meg az Időkép – továbbra is nagy segítséget jelent.

Szombaton az ország legnagyobb részén a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul, noha egyes északkeleti tájakon csak 24–26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Vasárnap a gyenge hidegfront hatására pár fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés, 22 és 32 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, északkeleten és helyenként keleten 25 fok alatt maradhatnak a maximumok.

A jövő hétről viszont ráérünk még beszélni. Elöljáróban: olyan elmeroggyant kánikula, mint június végén, hálistennek továbbra sem lesz.