Novemberre új klímatörvényt ígér Gajdos László

Az éghajlatváltozás már a mindennapok fenyegetése, azonnal cselekedni kell, „ha nem akarjuk, hogy az éghajlati szélsőségek tönkretegyék azt a világot, amit ismerünk és szeretünk” – ezzel a felütéssel, a július eleji pusztító hőhullámot és a kiszáradó Velencei-tó látványát emlegetve jelentette be a Facebookon az élő környezetért felelős miniszter, hogy megkezdik az új klímatörvény kidolgozását. Úgy számol, hogy már szeptemberben társadalmi egyeztetésre bocsáthatják a kormány tervezetét, „és novemberre új klímatörvényünk lesz”.

A Velencei-tó keleti öble idén június közepén Fotó: Qubit

A miniszter ígérete szerint „az új klímatörvény kellő figyelmet fog fordítani az elkerülhetetlen hatásokhoz való alkalmazkodásra és a rugalmas ellenállóképességünk erősítésére is”. A vizek megtartását, a természetes élőhelyek, tájak megőrzését és helyreállítását nevezte a legfontosabb feladatnak, mondván: „ezek megmaradásunk zálogai”.

A kormány olyan klímatörvény megalkotására készül a bejelentés szerint, ami a gazdasági szereplők és a társadalom minden tagja számára kijelöli, milyen felelősségük és tennivalójuk van a klímavédelem terén. Gajdos László fontos partnerként tekint a civil szervezetekre a törvény megalkotása, majd végrehajtása során is, a civilek javaslatait „előremutatónak, jó egyeztetési alapnak” nevezte.